 Asesina a exfutbolista Marco Antonio Catalán en Teculután
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Asesina a exfutbolista guatemalteco y dejan un mensaje junto a su cuerpo

El hecho ha consternado a la población teculuteca, mientras que autoridades tratan de esclarecer el móvil del asesinato.

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Marco Antonio Catalán Ramos fue asesinado en Teculután, Zacapa
Marco Antonio Catalán Ramos fue asesinado en Teculután, Zacapa / FOTO: Visor Suroriente

Un hecho sangriento ha dejado luto en una familia guatemalteca de Teculután, Zacapa, y ha entristecido al deporte nacional ya que la víctima mortal se trata de Marco Antonio Catalán Ramos, de 42 años, un exfutbolista nacional que tuvo paso por las ligas de ascenso del futbol de Guatemala.

La escena del crimen fue el kilómetro 119 de la carretera Jacobo Árbenz Guzmán (CA-9 Norte), conocida popularmente como el Atlántico, justamente en Teculután. Ahí, como todos los días, Marco Antonio Catalán hacía sus labores de trabajo a la orilla de carretera: se dedicaba al lavado de automotores de transporte pesado.

Según versiones preliminares, un hombre armado llegó directamente Marco Antonio Catalán y abrió fuego en repetidas ocasiones, dejando el cuerpo tendido entre cubetas, agua y herramientas de trabajo.

El ataque provocó pánico entre vecinos, pilotos y personas que se encontraban en el sector, quienes corrieron al escuchar las detonaciones.

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El cuerpo del exfutbolista Marco Antonio Catalán Ramos tendido a media carretera en el Atlántico - Visor Suroriente

Un mensaje inesperado

Al momento en que las autoridades como la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar de los hechos y acordonaron el área para empezar con su trabajo de recaudar las pesquisas, hubo un detalle que llamó mucho la atención, y fue un mensaje escrito en un pedazo de cartón que se dejó a inmediaciones del cuerpo ya inerte.

El escrito decía: "Por joder a mujeres comprometidas", texto que puede significar mucho y darle un giro inesperado a este asesinado del exfutbolista nacional.

Por el momento, autoridades locales no han reportado la captura de alguna persona sospechosa del acto que enlutó a una familia y al futbol guatemalteco.

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Mensaje dejado junto al cuerpo del exfutbolista Marco Antonio Catalán Ramos - Visor Suroriente

Se solidarizan por muerte de Catalán

Mediante redes sociales se detalló que el futbolista fue parte del Deportivo Teculután, y en el perfil del ahora Juventud Teculuteca se emitió una esquela con el siguiente mensaje: "Elevamos una oración por su eterno descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su apreciable familia, deseándoles fortaleza, paz y resignación ante tan irreparable pérdida".

La Municipalidad de Teculután también se pronunció tras este asesinato y lamentaron profundamente "el fallecimiento de: Marco Antonio Catalán Ramos".

"Enviamos a familiares y seres queridos nuestras más sinceras condolencias y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma. Con respeto y solidaridad, Administración 2024-2028", señaló la esquela. 

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