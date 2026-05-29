Rafael Curruchiche realiza llamativo cambio en redes

Ocho días después de haber sido destituido como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche realizó cambios en sus redes sociales, donde durante años mantuvo una constante actividad pública.
Curruchiche, quien acostumbraba compartir videos, mensajes institucionales e incluso publicaciones relacionadas con su vida personal y aficiones, no ha vuelto a realizar ninguna publicación desde su salida del Ministerio Público (MP).
Sin embargo, usuarios detectaron que el exjefe de la FECI sí realizó modificaciones en sus perfiles digitales. En sus cuentas de X y TikTok eliminó las fotografías que utilizaba previamente y las sustituyó por una imagen que aparenta ser una superficie de piedra o revestimiento cerámico con textura rústica.
Mientras tanto, en Facebook retiró tanto su fotografía de perfil como la imagen de portada, dejando su cuenta sin elementos personales visibles.
Pese a estos cambios, Curruchiche no ha emitido mensajes públicos ni se ha pronunciado sobre su salida de la FECI o sobre los recientes movimientos dentro del ente investigador.
La destitución de Curruchiche ocurrió tras la llegada de Gabriel García Luna como fiscal general y jefe del MP, quien impulsó una serie de cambios institucionales que incluyeron el cierre de la FECI y la salida de varios funcionarios vinculados a la administración anterior.
Hasta el momento también se desconoce información sobre el paradero o las actividades del exfiscal.
Sus últimas publicaciones
La última actividad pública de Curruchiche en X, Facebook y TikTok ocurrió el 16 de mayo, días antes de su destitución.
A las 19:58 horas de esa fecha publicó un mensaje relacionado con el partido de ida de la final del fútbol guatemalteco.
El título 33 está cerca. Gran partido de Municipal", escribió en X, acompañando el mensaje con un video grabado en el estadio.
Horas antes también había compartido otra grabación en la que expresaba su entusiasmo por el encuentro deportivo. En el video utilizaba una gorra roja asociada al movimiento político de Donald Trump en Estados Unidos y se autodenominaba "el fiscal del pueblo".
Dos días antes, el 14 de mayo, había difundido un video para explicar las razones por las que algunos casos a cargo de la FECI eran declarados bajo reserva, convirtiéndose en uno de sus últimos pronunciamientos públicos antes de abandonar el cargo.