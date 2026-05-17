Curruchiche: Recientes mensajes en redes sociales

El Ministerio Público (MP) implementará una serie de cambios significativos, incluyendo el cierre de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), tras la llegada del nuevo fiscal general Gabriel García Luna, quien tomó posesión este domingo 17 de mayo, en medio de expectativas de un posible cambio positivo que permita fortalecer la institución.
El funcionario anunció en conferencia de prensa que, a partir de mañana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, entrará a un proceso de liquidación debido a la falta de credibilidad.
El funcionario agregó que la medida "servirá para revisar cada uno de los expedientes y ver qué tipo de responsabilidad hay en los integrantes, de acuerdo al análisis".
A pesar de que esta decisión impacta directamente en la unidad investigativa que ha dirigido en los últimos años, Curruchiche no ha emitido pronunciamiento al respecto de la situación interna de la entidad.
El funcionario, que regularmente utiliza sus redes sociales para referirse a distintos temas de la coyuntura nacional, deportivos, políticos y hasta para rechazar señalamientos que surgen en su contra, ha mantenido silencio en esa vía en cuanto al tema.
Publicaciones antes del cambio de autoridades en el MP
Su última publicación en X, antes Twitter, se hizo a las 19:58 horas del sábado, 16 de mayo, y se refería al partido de fútbol que captó la atención de cientos de aficionados, pues enfrentó a dos reconocidos equipos nacionales.
"El título 33 esta cerca. Gran partido de municipal", escribió Curruchiche en su cuenta de X. Su mensaje fue acompañado de un video que mostraba el estadio donde se desarrolló el encuentro futbolístico.
Ese mismo día, pero durante la mañana, compartió en X una grabación donde manifestaba su emoción por el partido. Se le observa utilizando una gorra roja que expresa su respaldo a la política de Trump en EE. UU. y se le escucha decir que "el fiscal del pueblo", en referencia a sí mismo, estaba "ansioso y nervioso" por conocer el desenlace de la serie futbolística.
Temas de interés para "sus seguidores"
El pasado viernes, el trabajador del Ministerio Público difundió un video en su cuenta personal de X donde abordó el tema de los trámites en el Registro General de la Propiedad. Indicó que se trataba de un mensaje dirigido a sus seguidores, según sus palabras, a su público que "es a quien realmente se debe" y señaló que este lo conforman albañiles, agricultores, campesinos, trabajadores de maquila, entre otros ciudadanos.
El fiscal relató una anécdota de un trabajador de la construcción que se vio afectado por la falta de certeza en los registros de un terreno donde laboraba en una obra. Tras esto, señaló que en los próximos días estaría resolviendo una serie de dudas y problemas que le afectan a diferentes guatemaltecos por temas de estafas.
Y un día antes, Curruchiche habló de las razones por los cuales se decretaba la reserva en los casos a cargo de la FECI. Indicó que "alguien" mencionó que era él quien hacía ese tipo de declaraciones y desmintió tal extremo. En tanto, explicó que los motivos detrás de esa medida que se aplica en diferentes ocasiones incluyen: resguardar la investigación, evitar que se fugue información de las pesquisas y proteger a los sujetos procesales.