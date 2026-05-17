Consuelo Porras actualiza sus redes sociales al salir del MP

María Consuelo Porras Argueta, exFiscal General y exjefa del Ministerio Público (MP) editó el estatus de sus redes sociales y en la biografía de su cuenta de "X" (antes Twitter) se identificó como "exfiscal general de Guatemala". Porras también se describe así misma como "la primera Fiscal General que fue relecta en Guatemala".
La biografía ahora también indica que Porras fue la "primera mujer Fiscal General reelecta en Latinoamérica" y entre sus credenciales, al finalizar su presentación, Porras concluye afirmando que es "sierva de Dios".
Porras se despidió oficialmente desde el pasado viernes, con un escrito dirigido al pueblo de Guatemala en el que aseguró: "hemos sabido servirte". En el mensaje, la exfuncionaria afirma: "Pueblo de Guatemala: la frente en alto, deber cumplido".
La exFiscal General añadió que "Este es un ciclo que marcará para siempre la historia del Ministerio Público y de Guatemala".
Ocho años de servicio con honestidad, convicción y firmeza. Ocho años de trabajo incansable para acercar la justicia a cada rincón del país", describió Porras.
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Porras argumenta que recibió un MP paralizado
La exfuncionaria aseguró que cuando asumió, "la institución estaba paralizada con más de 1.2 millones de casos sin resolver, víctimas sin respuesta, y cobertura limitada a 64 municipios".
Hoy, estamos presentes en los 340 municipios, con procesos modernizados, fiscalías especializadas y atención integral para las víctimas. La justicia ya no es lejana", argumentó Porras.
Añadió que "los números son claros, pues resolvimos el 99.98% de los casos heredados y el 98% de los nuevos. Pero detrás de cada cifra hay vidas, familias, historias de dolor y esperanza que hoy tienen justicia".
Indicó que "cada expediente cerrado, cada investigación realizada, cada víctima escuchada, es un triunfo del Estado de Derecho".
Aseveró que no fue fácil. "Hubo obstáculos, presiones y quienes quisieron callarnos. Pero la integridad, la fe y la convicción nos mantuvieron firmes".
Según Porras, "cada decisión fue tomada con responsabilidad, con apego a la ley y pensando en Guatemala. Hoy dejamos una institución más fuerte, más moderna, más cercana a la ciudadanía y lista para enfrentar los desafíos del futuro".
Al hablar de su legado, Consuelo Porras escribió de Modernización, digitalización, expansión territorial, infraestructura, modelos especializados, lo que calificó como "todo un legado que trasciende".
Ocho años de transformación, ocho años de justicia, ocho años de luz y verdad. Que Dios bendiga siempre a Guatemala", finalizó Porras.