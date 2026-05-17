 Consuelo Porras actualiza sus redes sociales al salir del MP
Nacionales

Consuelo Porras actualiza sus redes sociales al salir del MP

Porras se describe como "sierva de Dios" y como la primera Fiscal General en ser relecta en Guatemala y Latinoamérica.

Compartir:
La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

María Consuelo Porras Argueta, exFiscal General y exjefa del Ministerio Público (MP) editó el estatus de sus redes sociales y en la biografía de su cuenta de "X" (antes Twitter) se identificó como "exfiscal general de Guatemala". Porras también se describe así misma como "la primera Fiscal General que fue relecta en Guatemala".

La biografía ahora también indica que Porras fue la "primera mujer Fiscal General reelecta en Latinoamérica" y entre sus credenciales, al finalizar su presentación, Porras concluye afirmando que es "sierva de Dios".

Porras se despidió oficialmente desde el pasado viernes, con un escrito dirigido al pueblo de Guatemala en el que aseguró: "hemos sabido servirte". En el mensaje, la exfuncionaria afirma: "Pueblo de Guatemala: la frente en alto, deber cumplido".

La exFiscal General añadió que "Este es un ciclo que marcará para siempre la historia del Ministerio Público y de Guatemala".

Ocho años de servicio con honestidad, convicción y firmeza. Ocho años de trabajo incansable para acercar la justicia a cada rincón del país", describió Porras.

Más de este tema: "Un nuevo capítulo" para Guatemala: Funcionarios, diputados y entidades se pronuncian por cambio de autoridad en el MP

“Un nuevo capítulo” para Guatemala: Funcionarios, diputados y entidades se pronuncian por cambio de autoridad en el MP

A nivel nacional e internacional han surgido pronunciamientos tras la toma de posesión del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna.

Porras argumenta que recibió un MP paralizado

La exfuncionaria aseguró que cuando asumió, "la institución estaba paralizada con más de 1.2 millones de casos sin resolver, víctimas sin respuesta, y cobertura limitada a 64 municipios".

Hoy, estamos presentes en los 340 municipios, con procesos modernizados, fiscalías especializadas y atención integral para las víctimas. La justicia ya no es lejana", argumentó Porras.

Añadió que "los números son claros, pues resolvimos el 99.98% de los casos heredados y el 98% de los nuevos. Pero detrás de cada cifra hay vidas, familias, historias de dolor y esperanza que hoy tienen justicia".

Indicó que "cada expediente cerrado, cada investigación realizada, cada víctima escuchada, es un triunfo del Estado de Derecho".

Aseveró que no fue fácil. "Hubo obstáculos, presiones y quienes quisieron callarnos. Pero la integridad, la fe y la convicción nos mantuvieron firmes".

Según Porras, "cada decisión fue tomada con responsabilidad, con apego a la ley y pensando en Guatemala. Hoy dejamos una institución más fuerte, más moderna, más cercana a la ciudadanía y lista para enfrentar los desafíos del futuro".

Al hablar de su legado, Consuelo Porras escribió de Modernización, digitalización, expansión territorial, infraestructura, modelos especializados, lo que calificó como "todo un legado que trasciende".

Ocho años de transformación, ocho años de justicia, ocho años de luz y verdad. Que Dios bendiga siempre a Guatemala", finalizó Porras.

Foto embed
María Consuelo Porras Argueta actualiza el estatus de sus redes sociales. - Captura de pantalla.

En Portada

Nuevo Fiscal General comparte primer mensaje: Vamos a investigar con rigor y con principiost
Nacionales

Nuevo Fiscal General comparte primer mensaje: "Vamos a investigar con rigor y con principios"

06:04 AM, Mayo 17
Gabriel García Luna, el nuevo rostro de la Fiscalía de Guatemala para los próximos 4 añost
Nacionales

Gabriel García Luna, el nuevo rostro de la Fiscalía de Guatemala para los próximos 4 años

07:04 AM, Mayo 17
Un nuevo capítulo para Guatemala: Funcionarios, diputados y entidades se pronuncian por cambio de autoridad en el MPt
Nacionales

"Un nuevo capítulo" para Guatemala: Funcionarios, diputados y entidades se pronuncian por cambio de autoridad en el MP

07:31 AM, Mayo 17
Trasladan a 9 lideres criminales en el Operativo Hierro Totalt
Nacionales

Trasladan a 9 lideres criminales en el "Operativo Hierro Total"

07:20 AM, Mayo 17
Xabi Alonso es nuevo director técnico del Chelseat
Deportes

Xabi Alonso es nuevo director técnico del Chelsea

07:02 AM, Mayo 17

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos