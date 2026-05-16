Comunicaciones anuncia la renovación de Stheven Robles

La continuidad de Stheven Robles en Comunicaciones quedó confirmada este viernes por la noche, poniendo fin a los rumores que surgieron en las últimas horas sobre una posible salida del defensor crema. La incertidumbre comenzó luego de una publicación del jugador en redes sociales, la cual fue interpretada por muchos aficionados como un mensaje de despedida. Sin embargo, el club albo disipó cualquier duda al anunciar oficialmente la renovación del futbolista, quien seguirá defendiendo los colores de la institución que lo formó y le abrió las puertas al profesionalismo.
Con el paso de los torneos, Robles se ha convertido en una de las piezas más importantes dentro del plantel de Comunicaciones. Su liderazgo quedó evidenciado durante el Clausura 2026, en el que asumió la responsabilidad de portar el gafete de capitán ante la ausencia de José Manuel Contreras. Todo apunta a que, de cara a la próxima temporada, el ‘Pelón’ tomará un rol todavía más protagónico y podría consolidarse como el principal referente del vestuario crema.
Stheven Robles seguirá ligado a Comunicaciones
En cuanto a su rendimiento deportivo, Robles firmó un campeonato de gran regularidad. El defensor disputó 25 de los 26 partidos posibles en el torneo, perdiéndose únicamente el último encuentro de la fase regular frente a Malacateco, duelo en el que el cuerpo técnico decidió utilizar un equipo repleto de juveniles para cumplir con la regla de minutos sub-21. Además de su solidez defensiva, aportó una asistencia, no marcó goles y acumuló seis tarjetas amarillas a lo largo del certamen.
La renovación de Stheven Robles representa una noticia positiva para Comunicaciones, que ya trabaja en la planificación de la próxima campaña con el objetivo de recuperar protagonismo tanto a nivel nacional como regional. En los próximos días, la institución anunciará nuevas incorporaciones, bajas y renovaciones, buscando fortalecer una plantilla que aspira a volver a pelear por los títulos y devolver al club al sitio de privilegio que históricamente ha ocupado en el futbol guatemalteco.