 Comunicaciones anuncia la renovación de Stheven Robles
Deportes

Comunicaciones anuncia la renovación de Stheven Robles

Stheven Robles fue uno de los jugadores más regulares de Comunicaciones en el Clausura 2026 y, además, portó el gafete de capitán durante el torneo.

Compartir:
Stheven Robles, capitán de Comunicaciones - Comunicaciones FC
Stheven Robles, capitán de Comunicaciones / FOTO: Comunicaciones FC

La continuidad de Stheven Robles en Comunicaciones quedó confirmada este viernes por la noche, poniendo fin a los rumores que surgieron en las últimas horas sobre una posible salida del defensor crema. La incertidumbre comenzó luego de una publicación del jugador en redes sociales, la cual fue interpretada por muchos aficionados como un mensaje de despedida. Sin embargo, el club albo disipó cualquier duda al anunciar oficialmente la renovación del futbolista, quien seguirá defendiendo los colores de la institución que lo formó y le abrió las puertas al profesionalismo.

Con el paso de los torneos, Robles se ha convertido en una de las piezas más importantes dentro del plantel de Comunicaciones. Su liderazgo quedó evidenciado durante el Clausura 2026, en el que asumió la responsabilidad de portar el gafete de capitán ante la ausencia de José Manuel Contreras. Todo apunta a que, de cara a la próxima temporada, el ‘Pelón’ tomará un rol todavía más protagónico y podría consolidarse como el principal referente del vestuario crema.

Stheven Robles seguirá ligado a Comunicaciones

En cuanto a su rendimiento deportivo, Robles firmó un campeonato de gran regularidad. El defensor disputó 25 de los 26 partidos posibles en el torneo, perdiéndose únicamente el último encuentro de la fase regular frente a Malacateco, duelo en el que el cuerpo técnico decidió utilizar un equipo repleto de juveniles para cumplir con la regla de minutos sub-21. Además de su solidez defensiva, aportó una asistencia, no marcó goles y acumuló seis tarjetas amarillas a lo largo del certamen.

La renovación de Stheven Robles representa una noticia positiva para Comunicaciones, que ya trabaja en la planificación de la próxima campaña con el objetivo de recuperar protagonismo tanto a nivel nacional como regional. En los próximos días, la institución anunciará nuevas incorporaciones, bajas y renovaciones, buscando fortalecer una plantilla que aspira a volver a pelear por los títulos y devolver al club al sitio de privilegio que históricamente ha ocupado en el futbol guatemalteco.

Foto embed
Stheven Robles, capitán de Comunicaciones - Comunicaciones FC

En Portada

Municipal vs. Xelajú, el primer capítulo por el títulot
Deportes

Municipal vs. Xelajú, el primer capítulo por el título

02:28 PM, Mayo 15
Confirman salida de viceministro del área Energéticat
Nacionales

Confirman salida de viceministro del área Energética

09:32 PM, Mayo 15
Guatemala prevé 35 ciclones en el Pacífico y Atlántico en la temporada de huracanes 2026t
Nacionales

Guatemala prevé 35 ciclones en el Pacífico y Atlántico en la temporada de huracanes 2026

08:17 PM, Mayo 15
Arévalo juramenta a Gabriel García Luna como fiscal generalt
Nacionales

Arévalo juramenta a Gabriel García Luna como fiscal general

01:52 PM, Mayo 15
Porras: Hubo obstáculos, presiones y quienes quisieron callarnost
Nacionales

Porras: "Hubo obstáculos, presiones y quienes quisieron callarnos"

02:04 PM, Mayo 15

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos