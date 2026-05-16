Arbeloa respalda el regreso de Mourinho al Real Madrid

Las declaraciones de Álvaro Arbeloa sobre un posible regreso de José Mourinho al Real Madrid han generado un fuerte impacto en el entorno madridista. En rueda de prensa, el actual técnico del conjunto blanco no ocultó la admiración que siente por el entrenador portugués y dejó claro que recibiría con entusiasmo su regreso al banquillo merengue. "He sido muy claro respecto a lo que pienso de Mourinho. Como su jugador y como madridista, Mourinho es el número uno. Es y será siempre ‘uno di noi’ (uno de los nuestros). Si está de vuelta aquí la temporada que viene, estaré muy contento de tenerle de vuelta en casa", expresó Arbeloa.
La relación entre Arbeloa y Mourinho se consolidó durante la etapa en la que coincidieron en el Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante esos años, el portugués se convirtió en una figura influyente dentro del vestuario y en uno de los entrenadores más respaldados por un sector importante de la afición madridista. Ahora, ante los rumores que sitúan nuevamente a Mourinho como candidato principal para dirigir al equipo la próxima temporada, las palabras de Arbeloa reflejan tanto respeto profesional como una conexión personal que se ha mantenido intacta con el paso del tiempo.
El regreso de Mourinho cada vez más cerca
El posible retorno del técnico portugués también supondría un nuevo cambio en el banquillo del club, en una etapa marcada por la inestabilidad y la falta de títulos. Mourinho sería el cuarto entrenador del Real Madrid en apenas un año, tras las salidas de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y la eventual marcha del propio Arbeloa. A pesar de los rumores sobre conflictos internos dentro del vestuario, el entrenador español rechazó esa versión y defendió al grupo. "No entiendo muy bien lo del vestuario ingobernable. O no lo comparto. No es como definiría al vestuario del Real Madrid. El día que el club tome una decisión respecto al entrenador de la temporada que viene, lo hará cuando consideren oportuno", afirmó.
Además de hablar sobre Mourinho, Arbeloa dejó declaraciones que sonaron a despedida. El técnico recordó que hace apenas cuatro meses dirigía en Primera RFEF y que su paso por el primer equipo ha representado una experiencia invaluable. "Yo vine aquí hace cuatro meses. Hace poco. Y era un entrenador de Primera RFEF y cuando me vaya, el día que me vaya, lo haré como entrenador de Primera División, de Champions, del Real Madrid... Estos cuatro meses han sido una grandísima experiencia y un aprendizaje enorme. El día que esto acabe me marcharé con la conciencia tranquila", señaló.
Finalmente, también dedicó unas palabras de agradecimiento a la afición madridista: "He sentido siempre el cariño de la afición. De mis 43 años, 20 los he pasado dentro de este club. Son muchos años en la que considero mi casa, mi club, y como me recuerde la afición espero que sea con mucho cariño".