 Avioneta se sale de la pista de aviación de Cobán
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Avioneta se sale de la pista de aviación de Cobán

Bomberos Voluntarios asistieron a los tripulantes de la avioneta, quienes sufrieron crisis nerviosa.

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El accidente ocurrió la tarde de este viernes., Foto Bomberos Voluntarios
El accidente ocurrió la tarde de este viernes. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

La tarde de este viernes15 de marzo, una avioneta se salió de la pista de aviación en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, informaron los Bomberos Voluntarios. 

Paramédicos de bomberos Voluntarios acudieron a la pista de aviación en respuesta a múltiples llamadas de auxilio, luego de que la avioneta se saliera de la pista.

Bomberos reportaron únicamente daños materiales, mientras que los tripulantes de la avioneta fueron atendidos en el lugar, ya que sufrieron de crisis nerviosa. 


La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detalló que se trato de una excursión de pista de la aeronave con matrícula YS-303P, en la cabecera 03 del aeródromo de Cobán.

"Afortunadamente, no se reporta pérdida de vidas humanas derivado de este percance.", informó Aéronautica. 

Las autoridades informaron que actualmente, se mantiene una estrecha coordinación operativa entre la administración del aeródromo y el área de Servicios de Información Aeronáutica (AIS), con el propósito de atender la situación conforme a los protocolos establecidos.

La Unidad de Investigación de Accidentes Aéreos ha sido formalmente notificada y se encuentra a cargo de las inspecciones técnicas correspondientes, a fin de determinar las causas del incidente, detalló la DGAC.

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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