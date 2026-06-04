 Sarampión en Guatemala: 1 de cada 6 pacientes hospitalizados
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Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalización

El Ministerio de Salud confirmó tres muertes más por la enfermedad, con lo que la cifra se incrementa a 20 desde que comenzó el brote.

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Imagen ilustrativa de una persona afectada por el sarampión., EFE
Imagen ilustrativa de una persona afectada por el sarampión. / FOTO: EFE
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindó detalles este jueves, 4 de junio, acerca de la situación generada en el país por el brote de sarampión y confirmó tres muertes más de guatemaltecos. Se trata de personas adultas, específicamente de 23, 33 y 29 años edad.

Desde la aparición del primer caso en el territorio nacional, en enero pasado, han perdido la vida 20 pacientes, incluyendo menores de edad.

Según los datos, de los más de 6 mil 700 casos confirmados por laboratorio, el 94% se ha recuperado Los casos más graves se han presentado.  en menores de edad y personas con condiciones previas.

En tanto, se reveló que uno de cada seis pacientes en los que se confirmó la enfermedad ha sido hospitalizado. La gran mayoría de los pacientes evolucionó favorablemente.

Acerca de la enfermedad

El Ministerio de Salud informó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación. Sus principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

La institución señaló que, ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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