Xelajú: Jesús López protagoniza momento polémico

El Xelajú M. C. sufrió su primera derrota del Torneo Apertura 2026 este sábado ante el recién ascendido Deportivo San Pedro, en un duelo que se jugó en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, debido a la falta de autorización para utilizar el escenario deportivo de los sampedranos. Lastimosamente el final del partido tuvo un incidente en el cual estuvo involucrado Jesús López.
Como es tradicional, al finalizar el partido, los periodistas se acercaron a los protagonistas para tomar sus declaraciones del duelo que marca la jornada inaugural de la temporada 2026-2027.
Uno de los protagonistas que se tomó el tiempo para dar declaraciones fue Estuardo Sicán, portero de Xelajú, quien estaba dando su análisis del juego, el cual no pudieron ganar.
En plena entrevista, Sicán fue jaloneado fuertemente del brazo por su compañero de equipo Jesús López, quien al parecer le dio la instrucción de irse al área de camerinos. De esta forma, la entrevista se vio abruptamente interrumpida ya que el portero de los altenses ya no pudo regresar para terminar con la misma.
Tras el fuerte jaloneo de Jesús López hacia Estuardo Sicán, ambos jugadores se dirigieron al camerino, y en su camino había otro jugador quetzalteco atendiendo a los medios de comunicación, y en el video que se ha vuelto viral, solo se observa cómo el tercer protagonista de los "Superchivos" los acompañó al vestuario dejando también hablando solo al periodista.
Declaraciones de Estuardo Sicán
"No esperábamos iniciar el torneo de esta manera porque veníamos con la idea de ganar y mantener la portería en cero, pero son cosas del futbol", expresó Estuardo Sicán.
En esa línea añadió: "Son cosas que uno a veces no se explica porque estamos tratando la manera de hacer bien las cosas".
Antes de ser jaloneado por Jesús López, Estuardo Sicán decía: "Un partido golpeado, corrido y complica, y ya estás".