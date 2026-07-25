Resultado San Pedro vs. Xelajú - Jornada 1 Apertura 2026

El Deportivo San Pedro vivió una jornada inolvidable al disputar su primer partido en la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto recién ascendido recibió al Xelajú MC, vigente subcampeón del futbol guatemalteco, en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en San Marcos, en un encuentro que quedará marcado en la historia de la institución. Con mucha intensidad y entrega, los locales lograron imponerse por la mínima diferencia para celebrar un debut soñado ante su afición.
Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un duelo muy disputado, con pocas ocasiones claras y constantes balones divididos en la mitad del campo. San Pedro mostró personalidad frente a un rival con mayor experiencia en la categoría, mientras que Xelajú intentó imponer condiciones sin encontrar la claridad necesaria para romper el orden defensivo del cuadro local.
San Pedro debuta con victoria
La historia cambió en la segunda parte gracias al argentino Germán Águila. El delantero aprovechó un rechazo defectuoso dentro del área y, con un preciso remate de cabeza, venció al guardameta Estuardo Sicán para marcar el 1-0 definitivo. Más allá de darle la victoria a los shecanos, el atacante escribió su nombre con letras doradas al convertirse en el autor del primer gol del Deportivo San Pedro en la historia de la Liga Nacional, un momento que permanecerá como uno de los más importantes para el club.
El panorama se complicó aún más para Xelajú MC en el minuto 80, cuando Jorge Aparicio fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre menos en el tramo final del compromiso. Con esta derrota, el subcampeón inicia el torneo con el pie izquierdo y ahora deberá enfocarse rápidamente en su próximo desafío internacional, ya que el 29 de julio visitará a Alajuelense en el arranque de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, donde buscará dejar atrás este amargo estreno.