 Resultado San Pedro vs. Xelajú - Jornada 1 Apertura 2026
Deportes

San Pedro derrota a Xelajú en su debut en Liga Nacional

Con un gol histórico de Germán Águila, el recién ascendido Deportivo San Pedro derrotó a Xelajú MC y firmó un estreno inolvidable en la Liga Nacional.

Compartir:
Partido entre San Pedro y Xelajú por el Apertura 2026 - Xelajú MC
Partido entre San Pedro y Xelajú por el Apertura 2026 / FOTO: Xelajú MC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Deportivo San Pedro vivió una jornada inolvidable al disputar su primer partido en la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto recién ascendido recibió al Xelajú MC, vigente subcampeón del futbol guatemalteco, en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en San Marcos, en un encuentro que quedará marcado en la historia de la institución. Con mucha intensidad y entrega, los locales lograron imponerse por la mínima diferencia para celebrar un debut soñado ante su afición.

Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un duelo muy disputado, con pocas ocasiones claras y constantes balones divididos en la mitad del campo. San Pedro mostró personalidad frente a un rival con mayor experiencia en la categoría, mientras que Xelajú intentó imponer condiciones sin encontrar la claridad necesaria para romper el orden defensivo del cuadro local.

San Pedro debuta con victoria

La historia cambió en la segunda parte gracias al argentino Germán Águila. El delantero aprovechó un rechazo defectuoso dentro del área y, con un preciso remate de cabeza, venció al guardameta Estuardo Sicán para marcar el 1-0 definitivo. Más allá de darle la victoria a los shecanos, el atacante escribió su nombre con letras doradas al convertirse en el autor del primer gol del Deportivo San Pedro en la historia de la Liga Nacional, un momento que permanecerá como uno de los más importantes para el club.

El panorama se complicó aún más para Xelajú MC en el minuto 80, cuando Jorge Aparicio fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre menos en el tramo final del compromiso. Con esta derrota, el subcampeón inicia el torneo con el pie izquierdo y ahora deberá enfocarse rápidamente en su próximo desafío internacional, ya que el 29 de julio visitará a Alajuelense en el arranque de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, donde buscará dejar atrás este amargo estreno.

Foto embed
Jesús López en el partido entre San Pedro y Xelajú MC - Xelajú MC
Standings provided by Sofascore

En Portada

Transportistas expresan respaldo al subsidio a los combustiblest
Nacionales

Transportistas expresan respaldo al subsidio a los combustibles

11:31 AM, Jul 25
Niño muere al salir expulsado de rueda de Chicago en Jutiapat
Nacionales

Niño muere al salir expulsado de rueda de Chicago en Jutiapa

10:36 AM, Jul 25
María Camila, la joven embarazada que fue hallada sin vida tras cuatro días desaparecidat
Internacionales

María Camila, la joven embarazada que fue hallada sin vida tras cuatro días desaparecida

11:19 AM, Jul 25
San Pedro derrota a Xelajú en su debut en Liga Nacionalt
Deportes

San Pedro derrota a Xelajú en su debut en Liga Nacional

02:54 PM, Jul 25
Así está la tabla de posiciones tras primera fecha del Premundial Sub-20t
Deportes

Así está la tabla de posiciones tras primera fecha del Premundial Sub-20

02:50 PM, Jul 25

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar