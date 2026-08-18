 Rodri Hernández explica por qué escogió al FC Barcelona
Deportes

El Madrid llamó a su puerta, pero Rodri eligió al Barça: “Era mi primera opción”

Durante su presentación, Rodri reconoció que tuvo otras propuestas antes de fichar por el Barça y explicó los motivos deportivos que lo llevaron a elegir al club catalán.

Compartir:
Rodri Hernández fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona - FC Barcelona
Rodri Hernández fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Rodri Hernández, ya es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030. Durante su presentación, el centrocampista español explicó que recibió propuestas de otros clubes importantes antes de abandonar el Manchester City, pero aseguró que su prioridad siempre fue vestir de azulgrana. Aunque no confirmó de manera directa el interés del Real Madrid, sí reconoció que tuvo otras alternativas sobre la mesa. "El Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", afirmó.

El internacional español también quiso destacar su gratitud hacia el Manchester City, club en el que desarrolló buena parte de su carrera y con el que alcanzó importantes éxitos. Sin embargo, explicó que su decisión de fichar por el Barça estuvo motivada principalmente por razones deportivas. Tras analizar las opciones junto a su familia y su círculo cercano, Rodri consideró que el proyecto azulgrana era el más atractivo para esta nueva etapa. "Mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas", señaló el nuevo mediocentro barcelonista.

Rodri emocionado con el proyecto del Barça

Uno de los factores que reforzó su decisión fue la conversación que mantuvo con Hansi Flick. Rodri destacó la personalidad y la propuesta futbolística del técnico alemán, de quien espera aprender y seguir evolucionando a sus 30 años. Además, considera que su experiencia puede ser útil dentro de un vestuario joven y con mucho talento. En ese sentido, puso como ejemplo a Marc Bernal y resaltó el crecimiento que ha experimentado el equipo en las últimas temporadas. "Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino la proyección del proyecto", explicó.

Rodri llega al Barcelona con la ambición de pelear por todos los títulos y contribuir al crecimiento de un equipo que considera preparado para competir al máximo nivel en España y Europa. También compartirá vestuario con varios de sus compañeros de la selección española, entre ellos Lamine Yamal, a quien elogió por su extraordinaria proyección.

El centrocampista, que recientemente fue sometido a una pequeña intervención en la espalda, aseguró que está listo para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros y recuperar progresivamente el ritmo competitivo. "Estoy para entrenar con el equipo y, cuando el entrenador lo considere y haya cogido ritmo, ya estaré para jugar", concluyó.

Foto embed
Rodri Hernández fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona - FC Barcelona

Te puede interesar: 

El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernández

El centrocampista español, ganador del Balón de Oro en 2024 y campeón del Mundial 2026, afrontará un nuevo desafío con el conjunto azulgrana.

En Portada

Gobernación reitera protección a fiscales del MP frente a posibles amenazast
Nacionales

Gobernación reitera protección a fiscales del MP frente a posibles amenazas

01:03 PM, Ago 18
Onda del este y humedad favorecerán lluvias durante la semanat
Nacionales

Onda del este y humedad favorecerán lluvias durante la semana

12:11 PM, Ago 18
Gremial de transporte pide subsidios directos a los usuarios por alza a combustiblest
Nacionales

Gremial de transporte pide subsidios directos a los usuarios por alza a combustibles

10:50 AM, Ago 18
Denuncian a guardias penitenciarios tras incidente en cárcel de Zacapat
Nacionales

Denuncian a guardias penitenciarios tras incidente en cárcel de Zacapa

09:33 AM, Ago 18
Preocupación en el Bayern Múnich: Musiala vuelve a desmayarset
Deportes

Preocupación en el Bayern Múnich: Musiala vuelve a desmayarse

12:42 PM, Ago 18

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaEstados UnidosFIFAPNC#liganacionalredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar