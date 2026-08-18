Rodri Hernández explica por qué escogió al FC Barcelona

Rodri Hernández, ya es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030. Durante su presentación, el centrocampista español explicó que recibió propuestas de otros clubes importantes antes de abandonar el Manchester City, pero aseguró que su prioridad siempre fue vestir de azulgrana. Aunque no confirmó de manera directa el interés del Real Madrid, sí reconoció que tuvo otras alternativas sobre la mesa. "El Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", afirmó.
El internacional español también quiso destacar su gratitud hacia el Manchester City, club en el que desarrolló buena parte de su carrera y con el que alcanzó importantes éxitos. Sin embargo, explicó que su decisión de fichar por el Barça estuvo motivada principalmente por razones deportivas. Tras analizar las opciones junto a su familia y su círculo cercano, Rodri consideró que el proyecto azulgrana era el más atractivo para esta nueva etapa. "Mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas", señaló el nuevo mediocentro barcelonista.
Rodri emocionado con el proyecto del Barça
Uno de los factores que reforzó su decisión fue la conversación que mantuvo con Hansi Flick. Rodri destacó la personalidad y la propuesta futbolística del técnico alemán, de quien espera aprender y seguir evolucionando a sus 30 años. Además, considera que su experiencia puede ser útil dentro de un vestuario joven y con mucho talento. En ese sentido, puso como ejemplo a Marc Bernal y resaltó el crecimiento que ha experimentado el equipo en las últimas temporadas. "Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino la proyección del proyecto", explicó.
Rodri llega al Barcelona con la ambición de pelear por todos los títulos y contribuir al crecimiento de un equipo que considera preparado para competir al máximo nivel en España y Europa. También compartirá vestuario con varios de sus compañeros de la selección española, entre ellos Lamine Yamal, a quien elogió por su extraordinaria proyección.
El centrocampista, que recientemente fue sometido a una pequeña intervención en la espalda, aseguró que está listo para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros y recuperar progresivamente el ritmo competitivo. "Estoy para entrenar con el equipo y, cuando el entrenador lo considere y haya cogido ritmo, ya estaré para jugar", concluyó.
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