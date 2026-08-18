El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernández

El Manchester City y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández "Rodri", quien se convierte en uno de los refuerzos más importantes del conjunto azulgrana. El centrocampista madrileño firma un contrato que lo vincula con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030. Aunque las partes no hicieron público el monto de la operación, medios especializados sitúan el traspaso en 65 millones de euros fijos, más otros 15 millones en variables.
Nacido en Madrid el 22 de junio de 1996, Rodri es considerado uno de los mejores mediocentros del fútbol mundial. Su inteligencia táctica, capacidad para recuperar el balón, precisión en los pases y tranquilidad bajo presión lo han convertido en un futbolista determinante. Se formó entre las categorías inferiores del Atlético de Madrid y el Villarreal, club con el que debutó en Primera División. Sus actuaciones despertaron nuevamente el interés del Atlético, que lo incorporó en 2018, antes de que el Manchester City apostara por él un año después.
El Barcelona refuerza su mediocampo
Durante su etapa en Inglaterra, Rodri se consolidó como una pieza fundamental en el equipo dirigido por Pep Guardiola. Su capacidad para controlar el ritmo de los encuentros y equilibrar al conjunto desde la zona central fue clave en la conquista de varios títulos, entre ellos la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League. Precisamente en la final de 2023 ante el Inter de Milán, el español marcó el gol que le dio al Manchester City su primera Copa de Europa.
Con la selección española también alcanzó la gloria al conquistar la Eurocopa de 2024, torneo en el que fue elegido mejor jugador y que posteriormente contribuyó a que recibiera el Balón de Oro de ese año, además este 2026 ganó el Mundial, torneo en que también se llevó el premio al 'Mejor Jugador'.
Ahora, Rodri afronta un nuevo desafío en el Barcelona, donde está llamado a aportar equilibrio, experiencia y liderazgo al centro del campo. Su capacidad para anticiparse a los movimientos rivales, recuperar posesiones y distribuir el balón con precisión encaja con las exigencias del fútbol azulgrana. Además, su llegada representa la incorporación de un futbolista en plena madurez deportiva, capaz de aportar tanto en labores defensivas como en la construcción ofensiva. Con contrato hasta 2030, el internacional español inicia así una nueva etapa con la misión de convertirse en uno de los referentes del proyecto barcelonista.
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