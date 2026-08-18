 El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernández
Deportes

El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernández

El centrocampista español, ganador del Balón de Oro en 2024 y campeón del Mundial 2026, afrontará un nuevo desafío con el conjunto azulgrana.

Compartir:
El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernández - FC Barcelona
El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernández / FOTO: FC Barcelona
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Manchester City y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández "Rodri", quien se convierte en uno de los refuerzos más importantes del conjunto azulgrana. El centrocampista madrileño firma un contrato que lo vincula con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030. Aunque las partes no hicieron público el monto de la operación, medios especializados sitúan el traspaso en 65 millones de euros fijos, más otros 15 millones en variables.

Nacido en Madrid el 22 de junio de 1996, Rodri es considerado uno de los mejores mediocentros del fútbol mundial. Su inteligencia táctica, capacidad para recuperar el balón, precisión en los pases y tranquilidad bajo presión lo han convertido en un futbolista determinante. Se formó entre las categorías inferiores del Atlético de Madrid y el Villarreal, club con el que debutó en Primera División. Sus actuaciones despertaron nuevamente el interés del Atlético, que lo incorporó en 2018, antes de que el Manchester City apostara por él un año después.

El Barcelona refuerza su mediocampo

Durante su etapa en Inglaterra, Rodri se consolidó como una pieza fundamental en el equipo dirigido por Pep Guardiola. Su capacidad para controlar el ritmo de los encuentros y equilibrar al conjunto desde la zona central fue clave en la conquista de varios títulos, entre ellos la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League. Precisamente en la final de 2023 ante el Inter de Milán, el español marcó el gol que le dio al Manchester City su primera Copa de Europa.

Con la selección española también alcanzó la gloria al conquistar la Eurocopa de 2024, torneo en el que fue elegido mejor jugador y que posteriormente contribuyó a que recibiera el Balón de Oro de ese año, además este 2026 ganó el Mundial, torneo en que también se llevó el premio al 'Mejor Jugador'.

Ahora, Rodri afronta un nuevo desafío en el Barcelona, donde está llamado a aportar equilibrio, experiencia y liderazgo al centro del campo. Su capacidad para anticiparse a los movimientos rivales, recuperar posesiones y distribuir el balón con precisión encaja con las exigencias del fútbol azulgrana. Además, su llegada representa la incorporación de un futbolista en plena madurez deportiva, capaz de aportar tanto en labores defensivas como en la construcción ofensiva. Con contrato hasta 2030, el internacional español inicia así una nueva etapa con la misión de convertirse en uno de los referentes del proyecto barcelonista.

Foto embed
Llegada de Rodri Hernández a Barcelona - Agencia EFE

Te puede interesar:

Rodri asegura que es “un sueño” llegar al Barcelona

El mediocampista español aterrizó este lunes en Barcelona y en las próximas horas será presentado como nuevo jugador del club blaugrana.

En Portada

Gremial de transporte pide subsidios directos a los usuarios por alza a combustiblest
Nacionales

Gremial de transporte pide subsidios directos a los usuarios por alza a combustibles

10:50 AM, Ago 18
Denuncian a guardias penitenciarios tras incidente en cárcel de Zacapat
Nacionales

Denuncian a guardias penitenciarios tras incidente en cárcel de Zacapa

09:33 AM, Ago 18
Disparos en el Periférico: Una persona herida y complicaciones en el tránsitot
Nacionales

Disparos en el Periférico: Una persona herida y complicaciones en el tránsito

09:21 AM, Ago 18
El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernándezt
Deportes

El Barcelona anuncia el fichaje de Rodri Hernández

10:55 AM, Ago 18
Shakira llega a Colombia para visitar las zonas afectadas por el terremotot
Farándula

Shakira llega a Colombia para visitar las zonas afectadas por el terremoto

09:43 AM, Ago 18

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosPNC#liganacionalredes socialesArgentina
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar