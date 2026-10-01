 Rescatan a perros abandonados en bolsa de plástico
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Abandonan a perros recién nacidos dentro de bolsa plástica

Aunque los cachorros fueron llevados a una estación de bomberos, buscan una familia que los ayude a sobrevivir.

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Perros abandonados en Alta Verapaz, Captura de pantalla
Perros abandonados en Alta Verapaz / FOTO: Captura de pantalla
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Un nuevo caso de crueldad animal conmociona a los guatemaltecos, ya que unos perros recién nacidos, aún con los ojos cerrados, fueron abandonados dentro de una bolsa plástica en la aldea Acamal, en el municipio de San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz. 

Los perritos fueron localizados por vecinos, quienes los trasladaron a una estación de bomberos de esa localidad. Sin embargo, buscan una familia para que los pueda adoptar y proveer los cuidados necesarios para que puedan sobrevivir pese a la crítica etapa en la que se encuentran. 

Usuarios en redes sociales discutieron sobre los cuidados alternos que los perros pueden tener ante la falta de una madre que los alimente con leche materna. 

En Guatemala existe una sanción por abandonar perros, ya que el abandono está tipificado como una infracción muy grave dentro de la Ley de Protección y Bienestar Animal, de acuerdo con el  Decreto 5-2017 del Congreso de la República. El abandono de un animal en cualquier condición de salud o edad se sanciona con una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales. 

Montos de multas

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por medio de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), ha reiterado que la Ley de Protección y Bienestar Animal, establecida en el Decreto 5-2017 del Congreso de la República, contempla sanciones económicas para quienes incurran en actos de maltrato, crueldad o negligencia hacia los animales.

Multas aplicables para el departamento de Guatemala.

  • Grave: esta sanción es de cuatro salarios mínimos, es decir, 13 mil 638.92 quetzales.
  • Muy grave: ocho salarios mínimos, correspondientes a 27 mil 277.84 quetzales.
  • Gravísima: 12 Salarios mínimos, es decir,  40 mil 916.76 quetzales.
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Aplicables para otros departamentos, excepto Guatemala.

  • Grave: cuatro salarios mínimos, es decir, 12 mil 884.40 quetzales.
  • Muy grave: corresponde a ocho salarios mínimos, equivalentes a 25 mil 768.80 quetzales.
  • Gravísima: 12 salarios mínimos, que son 38 mil 653.20 quetzales.

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