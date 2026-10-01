 Portugal, sin Cristiano Ronaldo, alcanza puntuación perfecta
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Portugal, sin Cristiano Ronaldo, alcanza puntuación perfecta

La selección portuguesa llegó a los nueve puntos y da un paso importante para alcanzar la otra ronda de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Portugal logra su tercer triunfo en la UEFA Nations League 2026-2027
Portugal logra su tercer triunfo en la UEFA Nations League 2026-2027 / FOTO: EFE
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Portugal logró un triunfo convincente en el Parken de Copenhague (2-4) en un partido vibrante, marcado por la abrupta salida de la concentración la víspera de su capitán, Cristiano Ronaldo.

En medio del terremoto marcado por la marcha de la estrella portuguesa, enfrentado con su entrenador, Portugal respondió con un una actuación notable que reivindica al equipo y a su técnico, Jorge Jesus; le permite mantener el pleno de puntos (9 de 9) y la coloca con medio pie en los cruces de la Liga de Naciones.

Jorge Jesus hizo cuatro cambios respecto al anterior partido y dejó a João Félix en el banco; Brian Riemer, tres, incluido el portero.

Salió valiente Portugal, con una presión muy alta que obligó a Dinamarca a jugar en largo.

Avisó Gonçalo Ramos con un tiro en semifallo al palo y, en la siguiente jugada, Cancelo robó en una mala salida de los daneses, hizo una pared con el delantero del Milan y definió picándola suave ante la salida de Hermansen.

Tuvo Leão, que llevó la "número siete" en lugar de Ronaldo, el segundo en dos tiros, pero salvó el portero danés.

¿Qué jugador heredará la camisola número 7 de Cristiano Ronaldo contra Dinamarca?

Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro contra Dinamarca.

Los goles 

Damsgaard culminó una contra iniciada en un saque largo con la mano de Hermansen y un mal repliegue portugués, con un remate ajustado al palo.

Pero sólo le duró dos minutos la alegría a Dinamarca. Ramos se sacó un pase de tacón a Fernandes y éste lo dejó mano a mano frente al portero danés con un envío en profundidad. El delantero luso definió de puntera con la zurda.

Nuno Mendes y Leão pudieron ampliar el marcador antes del descanso, frente a una Dinamarca voluntariosa pero a la que le costaba crear ocasiones.

Ramos probó de nuevo a Hermansen nada más arrancar la segunda parte con un duro disparo, pero Dinamarca respondió con una contra eléctrica protagonizada por sus dos mejores jugadores de largo. Damsgaard puso un pase milimétrico a la carrera de Højlund, que definió con mucha clase picando la pelota frente a Costa.

Dinamarca se vino arriba, pero seguía siendo Portugal la que llevaba más peligro. Ramos, tras un pase picado de Fernandes, disparó alto. Neves volvió a poner a prueba a Hermansen.

El 2-3 llegó de la forma más improbable: un cabezazo picado de Vitinha, solo ante Hermansen, a centro de Fernandes, que tuvo todo el tiempo del mundo para colgar la pelota.

Dinamarca lo intentó, pero ya no tuvo respuesta, mientras Portugal aguantaba sin demasiados agobios.

Con el equipo danés muy arriba, los portugueses cazaron una contra en la que Trincão encontró a João Félix, que fusiló a Hermansen en un remate que rebotó en un defensa, para firmar un resultado que reafirma al equipo a la espera de resolver el cisma creado por su jugador más emblemático.

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El primer gol de Vítor Ferreira para Portugal - @selecaoportugal

*Información EFE. 

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