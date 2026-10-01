Guatemala hace podio completo en el Tour de Panamá 2026

La etapa 2 del Tour Panamá 2026, la cual recorrió un total de 109.3 kilómetros, dejó un podio pintado de azul y blanco gracias al extraordinario trabajo del equipo chapín ECA Electricidad Guatemala con sus ciclistas Fredy Toc, José Canastuj y Gerson Toc.
La segunda etapa del Tour Panamá 2026 partió de Santo Domingo, pasando por Pedasí y Cacao, hasta el exigente final en Mirador La Vigía. La meta final estaba en premio de montaña de segunda categoría.
Pero Guatemala dominó todo el recorrido hasta cerrarlo con broche de oro gracias al triunfo de Fredy Toc, quien empleó un tiempo total de 02:44:26 horas, y una bonificación de menos 10 segundos.
Seguido de Toc, ingresó José Canastuj a 26 segundos. Tuvo una bonificación de menos 6 segundos para la clasificación general individual.
La tercera casilla de la segunda etapa también fue para Guatemala con Gerson Toc, el hermano de Fredy, quien ganó la largada de este jueves. Gerson llegó a 46 segundos de Fredy y con bonificación de 4 segundos.
Tras las dos primeras etapas, la clasificación general está así:
- Fredy Toc de ECA Electricidad Guatemala con 05:29:41 horas
- José Canastuj de ECA Electricidad Guatemala a 31 segundos
- Fredd Matute de Selección de Honduras a 49 segundos
La sexteta guatemalteca del ECA Electricidad está conformada por: Fredy Toc, José Canastuj, Gerson Toc, Nelson Panjoj, Wilder Calí y Esdras Morales.
Declaraciones de Óscar Martín
El director técnico del ECA Electricidad Guatemala, Óscar Martín, conversó con las voces de El Mejor Equipo y reconoció: "Muy contento de darle esa alegría al pueblo de Guatemala. Estos triunfos no se dan todos los días, pero sí contentos en decirle al pueblo de Guatemala que estamos bien y fue un día espectacular".
Óscar Martín reconoció que es la primera vez que como entrenador sus pupilos lograr el 1, 2 y 3. Con anterioridad, había ganado la etapa y liderato en vueltas de Costa Rica, pero nunca algo como lo conseguido hoy en Panamá.
"La etapa de mañana es similar a la de hoy, y creemos que podemos defendernos bien mañana. Con que lleguemos bien a la última parte, seguramente nos defenderemos bien y veremos si hay alguna posibilidad de ganar la tercera etapa", sentenció Óscar Martín.
La tercera etapa del Tour Panamá 2026 se realizará este viernes 2 de octubre a las 09:00 horas de Panamá (08:00 horas de Guatemala) y tendrá un recorrido de 110 kilómetros en Chitré-Divisa-La Mata-El Limón-Ocú-Loma El Bebedero.