 Trump dice que sigue “muy de cerca” las elecciones de Brasil
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Trump dice que sigue “muy de cerca” las elecciones de Brasil

Este domingo se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Lula da Silva busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

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Donald Trump, presidente estadounidense, atiende a los medios en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense, atiende a los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que está siguiendo, "muy de cerca" las "importantes" elecciones presidenciales de Brasil, cuya primera vuelta se celebra este fin de semana, en medio de las tensiones entre Washington y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Las estoy siguiendo muy de cerca. Es un país muy importante. La gente de Brasil es fantástica. Son unas elecciones muy importantes", respondió Trump a la prensa desde la Casa Blanca antes de partir en helicóptero hacia Texas y Oklahoma.

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Donald Trump, presidente estadounidense, atiende a los medios en la Casa Blanca - EFE

Este domingo 4 de octubre se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Los sondeos de intención de voto muestran a Lula con una ligera ventaja de unos cinco puntos y vaticinan que la Presidencia se decidirá en una segunda vuelta dentro de tres semanas.

La Administración de Trump ha impuesto aranceles a productos brasileños y ha abierto investigaciones por supuestas prácticas comerciales desleales, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Brasilia.

El Gobierno de Lula ha denunciado que las medidas estadounidenses suponen una injerencia en el proceso electoral.

Cerca de 158 millones de brasileños están convocados a votar en las elecciones del domingo, en las que además de votar al presidente, elegirán a los gobernadores de las 27 regiones del país y renovarán la Cámara de los Diputados y dos tercios del Senado.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en Latinoamérica durante procesos electorales, como Abelardo de la Espriella en Colombia o Nasry Asfura en Honduras.

*Con información de EFE

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