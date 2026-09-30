Raphinha deja la concentración de Brasil; vuelve a Barcelona

Raphinha regresará a Barcelona antes de lo previsto después de sufrir una lesión muscular durante el amistoso que Brasil disputó este martes frente a Australia. El delantero del conjunto azulgrana presenta un pequeño edema en la parte posterior del muslo derecho, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por lo que quedó liberado de los próximos compromisos de la selección.
El futbolista abandonó el encuentro ante Australia al descanso después de sentir molestias en la zona afectada. Tras ser sometido este miércoles a las respectivas pruebas médicas, los especialistas detectaron el edema muscular. La CBF explicó que la decisión de liberar al jugador se tomó como medida de precaución y con el objetivo de facilitar su recuperación, mientras que Brasil no convocará a ningún sustituto para el amistoso frente a India del próximo sábado.
En el Barcelona esperan que la lesión de Raphinha no sea grave
La lesión genera atención en Barcelona debido al gran inicio de temporada que protagoniza Raphinha. El brasileño es actualmente el máximo goleador del equipo, con 14 anotaciones, 12 de ellas en LaLiga, donde también se mantiene como el principal artillero de la competición. Además, el antecedente de la campaña anterior obliga a mantener cautela, ya que cuatro lesiones interrumpieron su continuidad, incluida una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió precisamente durante un partido con Brasil.
Raphinha cerró el pasado curso con 21 goles y ocho asistencias en 33 partidos y buscaba recuperar su mejor versión para consolidarse como uno de los referentes de Brasil. Sin embargo, una nueva lesión muscular durante el Mundial lo dejó fuera de varios encuentros y limitó su participación en el torneo. Su regreso a Barcelona se convierte ahora en el segundo retorno de un futbolista azulgrana durante este parón internacional, después de que Eric García abandonara la concentración de España por molestias en la rodilla izquierda.