 Muere el dueño de uno de los clubes de Bulgaria
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Asesinan al propietario de uno de los clubes más importantes de Bulgaria

El empresario búlgaro murió tras recibir un impacto de bala frente a su domicilio. Las autoridades desplegaron un operativo para localizar al responsable del crimen.

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El fútbol de Bulgaria se encuentra de luto tras el asesinato de Iliyan Filipov, propietario del Botev de Plovdiv - RR.SS.
El fútbol de Bulgaria se encuentra de luto tras el asesinato de Iliyan Filipov, propietario del Botev de Plovdiv / FOTO: RR.SS.
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El fútbol de Bulgaria se encuentra de luto tras el asesinato de Iliyan Filipov, propietario del Botev de Plovdiv, uno de los clubes más tradicionales del país. El empresario, de 53 años, fue atacado a tiros durante la madrugada de este martes frente a su domicilio, ubicado en un barrio periférico de Plovdiv, ciudad situada a unos 120 kilómetros al este de Sofía.

De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior citadas por EFE, Filipov murió tras recibir un disparo en la cabeza. Las autoridades desplegaron un amplio operativo policial y acordonaron las principales entradas y salidas de Plovdiv con el objetivo de localizar al responsable. El director de la Policía de la ciudad, Vasil Kostadinov, confirmó que el homicidio fue cometido con un arma de fuego, aunque señaló que todavía se desconocen las circunstancias y el móvil del crimen.

El futbol de Bulgaria se encuentra de luto

Además de su vínculo con el fútbol, Filipov era una figura destacada del sector empresarial búlgaro. Fue fundador y director general de PIMK, una de las principales compañías de transporte del país, creada en 2000 y posteriormente expandida hacia áreas como la construcción y otros mercados europeos.

También era propietario de una terminal ferroviaria privada en Plovdiv dedicada al transporte de mercancías con destino a Turquía y Asia. Medios locales recordaron, además, que una de sus compañías había sido investigada por un supuesto caso relacionado con tráfico de cocaína, aunque aquellas pesquisas no terminaron con resultados concluyentes.

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La muerte de Filipov golpea también a uno de los símbolos históricos del fútbol búlgaro. Fundado en 1912 en Plovdiv, el Botev es considerado el club profesional más antiguo de Bulgaria y cuenta con una amplia tradición dentro del deporte nacional. Mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el asesinato y determinar quién estuvo detrás del ataque, el club afronta la pérdida de su propietario en medio de la conmoción generada por el crimen.

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