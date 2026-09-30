Joy Huerta Elimina a Jesse de Conciertos y Redes Reaccionan

Joy Huerta ha generado revuelo entre los seguidores de Jesse & Joy al eliminar la imagen de su hermano Jesse del material promocional de sus próximos conciertos.
Esta decisión, que la muestra en solitario en el póster oficial, intensifica las especulaciones en torno a la separación del popular dúo mexicano y marca un hito en la nueva etapa del proyecto musical.
El cambio se hizo evidente en el nuevo cartel del espectáculo de fin de año titulado "¿Con quién se queda el Reno?".
En esta renovada imagen, Joy aparece acompañada únicamente por un imponente reno, una clara alusión al nombre del concierto, que ahora ocupa el espacio donde antes figuraba Jesse.
Este ajuste visual no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales.
La modificación en la publicidad surge a pocos días del anuncio de Jesse Huerta, quien informó públicamente su decisión de tomarse un receso del proyecto musical para dedicarse a su familia y priorizar su bienestar personal.
Según lo comunicado por el músico, cumplirá con los compromisos profesionales pactados con su hermana hasta el 5 de diciembre, marcando así una fecha límite para sus presentaciones conjuntas.
Esto significa que las presentaciones de Jesse & Joy programadas para mediados de diciembre se llevarán a cabo sin la participación de Jesse.
Joy Huerta ha reconfirmado estas fechas en sus plataformas digitales, dejando claro que continuará con los espectáculos según lo planeado. Los conciertos afectados por esta ausencia son:
- 6 de diciembre: Auditorio Nacional
- 11 de diciembre: Arena Monterrey
- 12 de diciembre: Arena Guadalajara
Reacciones de los fans y el futuro del dúo
La noticia y el nuevo promocional han provocado una ola de comentarios entre los seguidores del dúo. Muchos expresaron su apoyo a Joy, celebrando su decisión de continuar en solitario.
- "¡Gracias por sacarlo! Tú siempre fuiste la protagonista y solita brillas porque eres hermosa!",
- "Soy el reno y me quedo con Joy"
- "La vas a romper preciosaaaaa, ya más que lista para acompañarte y aplaudirte mucho" inundaron las publicaciones de la cantante.
- "Eso, déjalo fuera, no te merece"
- "Me quedo con la que sí pensó por todos", fueron algunos de los comentarios en las redes.
A pesar de la polémica y las diversas teorías que han circulado en torno a la separación, incluyendo especulaciones sobre posibles conflictos internos, no existe una confirmación pública de que los hermanos estén enfrentados.
Tanto Joy Huerta como Jesse han mantenido un discurso de respeto y apoyo mutuo en sus declaraciones públicas, aunque la salida de Jesse tomó por sorpresa a Joy y a sus seguidores.
Joy Huerta ha reafirmado su intención de seguir adelante con la agenda del proyecto, incluyendo los planes ya programados para 2027.
La artista explicó que la planificación del dúo ya contemplaba una serie de compromisos que ella pretende mantener, asumiendo esta nueva etapa sin la presencia de su hermano en el escenario.