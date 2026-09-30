Rayo impacta a dos personas en San Juan Sacatepéquez

Un rayo cayó sobre dos personas durante la noche de pasado martes, 29 de septiembre, en el sector de San Isidro, aldea Loma Alta, en San Juan Sacatepéquez. Una de ellas perdió la vida y la otra fue trasladada a un hospital debido a que presentaba quemaduras.
Los Bomberos Voluntarios de la 37 y 105 compañía se movilizaron de inmediato al referido sector, ya que fueron notificados sobre personas afectadas por el impacto de una descarga electro atmosférica.
Los técnicos en urgencias médicas le aplicaron atención pre hospitalaria a un menor de 13 años, quien presentaba quemaduras. El paciente fue estabilizado y trasladado al hospital de la localidad.
Asimismo, la institución dio a conocer que el personal aplicó soporte vital avanzado al paciente identificado como Rogelio Yup Iquite, de 37 años, quien debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba falleció cuando era trasladado a un centro asistencial.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7