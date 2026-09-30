 Cazzu muestra su nuevo novio: ¡adiós a las ocultaciones!
Farándula

Cazzu ya no se esconde y se deja ver junto a su nuevo novio

La cantante argentina y el bailarín Ignacio Colombara disfrutaron de una velada romántica en un espectáculo teatral en Buenos Aires.

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Cazzu novio, Instagram
Cazzu novio / FOTO: Instagram
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Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, y el bailarín Ignacio Colombara fueron captados recientemente en Argentina, en una serie de imágenes que confirmarían su romance.

Las fotografías, difundidas este veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis, muestran a la pareja en una actitud cariñosa, consolidando las especulaciones que circulan desde el pasado mes de mayo.

El encuentro que ha generado revuelo tuvo lugar el pasado viernes, cuando Cazzu e Ignacio Colombara asistieron juntos a una función teatral en Buenos Aires.

Durante el evento, se les observó abrazados y caminando de la mano por el recinto, gestos que no pasaron desapercibidos y que rápidamente encendieron las alarmas entre sus seguidores y los medios de comunicación.

La obra a la que asistieron fue "Animal", dirigida por Maty Napp, en el teatro Dumont 4040.

Este avistamiento marca la primera vez que Cazzu es vista en una actitud romántica en público desde su separación del padre de su hija Inti.

La artista, quien ha mantenido su vida personal con discreción, había confirmado en agosto pasado que tenía una nueva pareja sentimental, aunque sin revelar la identidad de la persona.

Esta declaración previa había intensificado la curiosidad de sus fanáticos, quienes ahora encuentran en estas imágenes una posible respuesta.

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Cazzu novio - Instagram

El origen de los rumores

Los rumores sobre una relación entre Cazzu y Colombara no son nuevos. Surgieron por primera vez en mayo pasado, cuando la cantante se refirió al bailarín como "mío" durante un concierto en Querétaro.

Esa declaración generó un gran revuelo y puso a Ignacio Colombara en el centro de atención de los seguidores de la "Jefa del Trap".

Posteriormente, la cadena de televisión Univisión captó a Colombara descendiendo del mismo vehículo en el que viajaban Cazzu y su hija, lo que avivó aún más las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Estos incidentes previos, sumados a las recientes fotografías, pintan un cuadro cada vez más claro de una relación en desarrollo.

Ignacio Colombara, el hombre que acompaña a Cazzu, es un talentoso bailarín y actor de doblaje de veintisiete años, originario de Mendoza, Argentina. Su trayectoria artística es notable y multifacética. 

Colombara se inició en el mundo del doblaje a la temprana edad de siete años, prestando su voz a personajes conocidos como Ravi Ross en las populares series "Jessie" y "Acampados", entre otros roles.

A los catorce años, Colombara amplió su formación profesional, incursionando en el teatro, la expresión corporal y la música.

Su carrera como bailarín lo ha llevado a presentarse en grandes escenarios, y su trabajo más reciente y visible ha sido como parte del cuerpo de baile de Cazzu en su exitosa gira "Latinaje Tour". Esta colaboración profesional podría haber sido el punto de partida para una conexión más profunda entre ambos artistas.

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