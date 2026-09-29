Roalía y Loli Bahía: Romance confirmado en París

Rosalía y la modelo francesa Loli Bahia han confirmado su romance con una serie de apariciones públicas llenas de afecto en las calles de París.
Las imágenes, captadas el pasado fin de semana, muestran a la pareja compartiendo sonrisas, miradas cómplices y gestos cariñosos, disipando cualquier duda sobre la naturaleza de su relación, que se rumoreaba desde finales de 2025.
Los reportes sobre un posible vínculo amoroso entre Rosalía y Loli Bahia comenzaron a circular tras la ruptura de la artista con el actor alemán Emilio Sakraya.
Aunque en un inicio ambas optaron por la discreción, el tiempo ha propiciado una mayor apertura en sus expresiones de afecto, culminando en estas recientes y emotivas escenas en la capital francesa.
Las calles de París fueron testigos de dos salidas distintas de la pareja, donde se mostraron visiblemente enamoradas y cómodas con la atención.
En la primera ocasión, Rosalía y Loli fueron fotografiadas mientras realizaban compras, caminando de la mano y cargando varias bolsas.
Durante este paseo, no escatimaron en muestras de cariño, intercambiando besos y abrazos sin importarles el público a su alrededor.
El mismo fin de semana, la pareja fue captada en una segunda salida, nuevamente tomadas de la mano y ajenas al bullicio parisino.
Para esta ocasión, Rosalía eligió un pantalón pescador negro, balerinas a juego, una camiseta blanca y un cárdigan azul celeste. Loli, por su parte, mantuvo su preferencia por los jeans azules y una camiseta blanca estampada.
Estas demostraciones públicas de afecto llegan poco después de que Rosalía concluyera su exitosa gira LUX Tour 2026, con su última presentación el 16 de septiembre en Miami. La artista parece estar disfrutando de un merecido descanso y de su tiempo junto a Loli Bahia antes de retomar sus compromisos profesionales.
¿Quién es Loli Bahia, la pareja de Rosalía?
Loli Bahia, nacida en 2002 en Lyon, Francia, es hija de padre español y madre de ascendencia argelina. Aunque su formación inicial incluyó estudios de música en el conservatorio de su ciudad natal, su camino profesional la llevó al mundo del modelaje. Su ascenso en la industria de la moda fue meteórico, destacándose por su belleza y porte.
En 2020, Loli ganó el concurso internacional Egeri Tour, lo que le abrió las puertas de la prestigiosa agencia Women. Ese mismo año, debutó en la pasarela de otoño/invierno 2020-21 de Louis Vuitton.
Desde entonces, ha colaborado en campañas y proyectos con algunas de las marcas más influyentes del sector, como Max Mara, Chanel, Céline, Saint Laurent y Gucci, consolidándose como una figura prominente en la moda global.
Su presencia en eventos de alto perfil, como el desfile de Saint Laurent en el Paris Fashion Week F/W 2025 en marzo de 2025, subraya su relevancia en la industria.
Más allá de las pasarelas, Loli Bahia ha demostrado su versatilidad incursionando en la actuación. En 2023, la reconocida actriz y directora francesa Maïwenn la invitó a interpretar la versión adolescente de Jeanne du Barry en la película homónima.
Este papel le brindó la oportunidad de compartir créditos con el aclamado actor Johnny Depp, marcando un hito importante en su carrera. Loli ha expresado su ambición por explorar aún más el cine, manifestando su deseo de protagonizar alguna película de Marvel o James Bond en el futuro.