Jehú Fajardo: “Siempre vamos a dar todo por nuestro país”

Jehú Fajardo fue la gran figura de la contundente victoria de Guatemala por 6-0 sobre El Salvador en el Estadio El Trébol. El delantero de Antigua GFC tuvo una noche inolvidable al marcar un triplete y convertirse en uno de los grandes protagonistas del triunfo de la Azul y Blanco, llevándose además el balón a casa como recuerdo de su destacada actuación.
Tras el encuentro, Fajardo conversó con Concacaf y compartió sus sensaciones por una jornada que difícilmente olvidará. "Feliz. Todo jugador sueña con este momento: marcar tres goles y conseguir una victoria, algo que nos hacía falta. En el partido anterior no merecíamos perder, pero gracias a Dios nos pudimos reinventar en este partido y logramos la victoria", señaló el atacante guatemalteco.
Fajardo ya piensa en lo que viene
El futbolista también destacó el trabajo colectivo como uno de los principales factores para conseguir la goleada y ya puso la mirada en el próximo compromiso. "Siempre el equipo: estar unidos, estar compactos, trabajar y dejar el sudor uno por el otro. Ahora toca trabajar duro para buscar un resultado positivo en la visita a Surinam". Sobre lo que viene, agregó: "Ahora toca disfrutar la noche y mañana pensar en el siguiente partido. Es un torneo corto, pero ya estamos pensando en recuperarnos para un encuentro que será nuevamente muy fuerte".
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Finalmente, Fajardo dedicó unas palabras a los aficionados que acompañaron a la Selección Nacional en El Trébol y reafirmó el compromiso del grupo con el país. "Que nunca baje la guardia, que siempre vamos a dar todo por nuestro país y por ellos, y que todos vamos por un mismo camino", sentenció. Guatemala ahora cambiará de escenario y visitará este viernes a Surinam, a las 16:00 horas, por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, con el objetivo de conseguir un resultado positivo en Paramaribo.