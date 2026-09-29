Villa Nueva: Vehículos de carga con fallas afectan tránsito

Una serie de incidentes de tránsito que involucran a vehículos de transporte pesado se reportó durante la madrugada de este martes, 29 de septiembre, en diferentes puntos del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Estas emergencias han provocado fuerte congestionamiento, por lo que las autoridades realizan las gestiones para atenderlas lo antes posible.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que, por causas no establecidas, el conductor de un tráiler perdió el control del volante y quedó encunetado en el área de Villa Lobos. La unidad quedó obstaculizando parcialmente el paso en el sector. De inmediato, la institución coordinó las acciones para poder retirarla.
Debido a esta situación se vio afectada la circulación vehicular en este importante tramo, donde generalmente se tiene alta afluencia, principalmente en hora pico. Las labores fueron agilizadas y permitieron retirar el obstáculo.
Aunque ya fue liberada la vía, se mantiene cierta carga vehicular debido a la acumulación que ya se había formado, con filas de vehículos que esperaban poder avanzar. Por ello, las autoridades recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias.
Por aparte, la PMT reportó que un tráiler con desperfectos mecánicos se encuentra en la salida del Túnel, en el tramo para incorporarse al kilómetro 17 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala.
En el lugar hay presencia de agentes que apoyan en la regulación del tránsito, mientras se llevan a cabo las labores para poder movilizar el obstáculo y liberar por completo el paso en el sector.
De igual forma, se informó que varios vehículos de transporte pesado tienen dificultad para subir en la ruta que conecta Bárcena, Villa Nueva, hacia Milpas Altas, Sacatepéquez, lo cual afecta la circulación vehicular.
Sumado a estos incidentes viales, se mantienen las lluvias en el territorio nacional, por lo cual la PMT hizo un llamado a los conductores a tomar en cuenta las condiciones climáticas y movilizarse con precaución para evitar mayores incidentes.