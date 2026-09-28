 Sacatepéquez: Desarticulan narcolaboratorio y capturan a seis personas
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Sacatepéquez: Desarticulan narcolaboratorio y capturan a seis personas

El operativo se realizó es seguimiento a un extraditable de nacionalidad colombiana capturado el pasado fin de semana en San Miguel Dueñas.

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Diligencias policiales permitieron localizar posible cocaína, precursores químicos, armas de fuego, vehículos y documentación que será analizada como parte de las investigaciones., Foto Mingob
Diligencias policiales permitieron localizar posible cocaína, precursores químicos, armas de fuego, vehículos y documentación que será analizada como parte de las investigaciones. / FOTO: Foto Mingob
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Las Fuerzas de Seguridad ejecutaron tres allanamientos en San Juan Alotenango, San Lucas Sacatepéquez y Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez, lo que permitió la captura de seis personas y la ubicación y desmantelamiento de un narcolaboratorio, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes antinarcóticos de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público, reportaron la captura de cinco hombres y una mujer, además incautaron diversos ilícitos entre los que destacan: tres pistolas; 1 escopeta, vehículos, celulares y municiones.

También se localizaron sustancias químicas y materiales: 23 recipientes de plástico con acetona; 18 recipientes con gasolina; 10 recipientes con ácido cifúrico; 1 recipiente con ácido acético; 1 recipiente con líquido desconocido;  24 piezas de metal con ácido acético; 5 costales con material desconocido; 2 costales con hidróxido de sodio; 5 bolsas con lactosa; 1 costal con sodio metabisulfito; 1 bolsa con cocaína y 3 envoltorios con permanganato de potasio.

Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes, mientras que las seis personas aprehendidas deberán solventar su situación legal ante el órgano jurisdiccional respectivo.

El operativo se realizó es seguimiento a acciones contra estructuras dedicadas al narcomenudeo y están relacionadas con la captura, de Urias López Galeano, alias "Carlos" y/o "Indio", de 58 años, de nacionalidad colombiana, requerido por Estados Unidos, con fines de extradición, ocurrida el pasado sábado 26 de noviembre.

López Galeano, fue capturado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, debido a una orden de captura relacionada con tres cargos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. 

Capturan a extraditable en Villa Nueva

El hombre requerido por Estados Unidos resultó herido al oponerse a su detención en la colonia Mario Alioto López

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

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