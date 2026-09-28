 Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena - Guatemala
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Tena: “Queremos que la gente vuelva al estadio”

La goleada 6-0 ante El Salvador devolvió la sonrisa a Guatemala y Luis Fernanando Tena espera que el resultado ayude a “reconciliarse” con una afición que pide respuestas.

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Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala - Alex Meoño
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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Tras la contundente victoria de Guatemala sobre El Salvador por 6-0 en el Estadio El Trébol, Luis Fernando Tena valoró el rendimiento de su equipo y reconoció que el marcador final superó las expectativas. La Azul y Blanco consiguió así su primera victoria de 2026 en la Liga de Naciones de Concacaf, en una noche en la que Jehú Fajardo firmó un triplete, mientras que Darwin Lom, Rubio Rubín y Jorge Aparicio completaron la goleada.

En conferencia de prensa, Tena destacó la efectividad que mostró Guatemala durante los 90 minutos y comparó el desempeño con lo ocurrido en el partido anterior ante Jamaica. "El marcador es una sorpresa, no esperábamos un resultado así. El partido de hoy fue raro, hoy nos salió todo bien y a ellos todo mal, hoy tuvimos la puntería que nos faltó en Jamaica, pudimos controlar el aspecto táctico y anímico durante el partido", señaló el técnico mexicano.

Tena habló sobre varios tópicos

El entrenador también explicó la decisión de utilizar un sistema 4-4-2 desde el inicio, con Darwin Lom y Rubio Rubín como referencias ofensivas. "Darwin Lom y Rubio Rubín andan muy bien en sus equipos, entonces buscamos que ambos estén dentro del campo y eso se refleja muy bien, uno tiene que adaptarse a los jugadores que tienen y en su momento, nos ha funcionado el 4-4-2, pero Olger Escobar también puede jugar atrás de uno o de los dos durante los partidos", explicó. Además, Tena resaltó el desempeño de Fajardo: "Tenemos muchas individualidades, con buenos jugadores y de muy buen nivel, Jehú nos ha sorprendido para bien, es un jugador con mucho olfato de gol".

No todo fueron buenas noticias para Guatemala, ya que Óscar Santis terminó el encuentro con una lesión muscular y deberá someterse a una resonancia para conocer el alcance de la molestia. A esto se suma la suspensión de Darwin Lom por acumulación de tarjetas. "Santis tiene una molestia muscular fuerte y sabremos la gravedad mañana que le hagan una resonancia, pero no pinta nada bien", explicó Tena. Sobre el próximo compromiso ante Surinam, agregó: "Para el partido ante Surinam es casi un hecho que no tendremos a Santis y Darwin (Lom) por acumulación de tarjetas, Rubio Rubín y Nicolás Samayoa también terminaron con algunas molestias, mañana veremos cómo estamos para el partido ante Surinam, ya que el miércoles viajamos".

Finalmente, Tena habló sobre el respaldo de los aficionados y lamentó que el estadio no presentara una mayor cantidad de público pese al contundente resultado. "El resultado es bueno por la alegría de la gente, pero es triste que no se haya llenado el estadio, pero en parte es culpa nuestra, tenemos que mejorar con nuestras actuaciones, esperemos que el otro lunes el estadio esté lleno", manifestó. El seleccionador espera que la goleada sirva para recuperar el vínculo con los seguidores de la Azul y Blanco: "Esperemos que este triunfo sea una reconciliación con nuestra afición, queremos que la gente vuelva al estadio", sentenció.

Once de Guatemala ante El Salvador | Alex Meoño

Once de Guatemala ante El Salvador / Alex Meoño

Once de El Salvador ante Guatemala | Alex Meoño

Once de El Salvador ante Guatemala / Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador / Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis | Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis / Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis | Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

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