 Capturan a extraditable en Villa Nueva
Nacionales

Capturan a extraditable en Villa Nueva

El hombre requerido por Estados Unidos resultó herido al oponerse a su detención en la colonia Mario Alioto López

Compartir:
Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años, requerido por Estados Unidos, Foto PNC
Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años, requerido por Estados Unidos / FOTO: Foto PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron a un hombre requerido por el Gobierno de los Estados Unidos con fines de extradición por cargos relacionados con la explotación sexual de un menor, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Los agentes detuvieron a Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años, en la colonia Mario Alioto López, zona 4 de Villa Nueva; sin embargo al oponerse a ser detenido resultó lesionado, por lo que fue auxiliado por bomberos y trasladado a un centro asistencial con custodia de la Policía. 

Arriaza es requerido por las autoridades de Estados Unidos por 10 cargos relacionados con explotación sexual de un menor, según la solicitud presentada por el estado de Arizona.

Durante el ingreso de los investigadores al inmueble, Arriaza se encerró en una habitación y se provocó lesiones físicas, detalló la Policía.

Otro extraditable

El pasado fin de semana en la Ruta Nacional 10, se ejecutó la captura del extraditable número 34 del año. La aprehensión se ejecutó en el ingreso a San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez.

El extraditable capturado fue identificado como Urias López Galeano, alias "Carlos" y/o "Indio", de 58 años, de nacionalidad colombiana, y las autoridades de Estados Unidos lo requieren para enfrentar la justicia de ese lugar.

"La aprehensión se efectuó debido a una orden de captura relacionada con tres cargos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína", precisó la PNC.

Árboles y postes caídos obstruyen vías en la capital

Las emergencias se registran principalmente en la zona 1, 2 y 7.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar