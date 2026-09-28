Capturan a extraditable en Villa Nueva

Agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron a un hombre requerido por el Gobierno de los Estados Unidos con fines de extradición por cargos relacionados con la explotación sexual de un menor, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Los agentes detuvieron a Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años, en la colonia Mario Alioto López, zona 4 de Villa Nueva; sin embargo al oponerse a ser detenido resultó lesionado, por lo que fue auxiliado por bomberos y trasladado a un centro asistencial con custodia de la Policía.
Arriaza es requerido por las autoridades de Estados Unidos por 10 cargos relacionados con explotación sexual de un menor, según la solicitud presentada por el estado de Arizona.
Durante el ingreso de los investigadores al inmueble, Arriaza se encerró en una habitación y se provocó lesiones físicas, detalló la Policía.
Otro extraditable
El pasado fin de semana en la Ruta Nacional 10, se ejecutó la captura del extraditable número 34 del año. La aprehensión se ejecutó en el ingreso a San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez.
El extraditable capturado fue identificado como Urias López Galeano, alias "Carlos" y/o "Indio", de 58 años, de nacionalidad colombiana, y las autoridades de Estados Unidos lo requieren para enfrentar la justicia de ese lugar.
"La aprehensión se efectuó debido a una orden de captura relacionada con tres cargos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína", precisó la PNC.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*