¿A qué edad realmente comenzamos a ser adultos? Expertos opinan

¿Qué implica alcanzar la edad adulta? Mientras que legalmente la mayoría de edad se establece en los 18 o 21 años en la mayoría de los países, la verdadera madurez y la sensación de ser un "adulto" a menudo se manifiestan a través de una combinación de hitos psicológicos, emocionales, sociales y financieros que pueden variar enormemente de una persona a otra.
Jeffrey Arnett, profesor del departamento de Psicología de la Universidad Clark de Massachusetts, lleva más de 30 años realizando estudios sobre el tema.
Según él, el aumento de la duración de los estudios, y de la edad en la que se contrae matrimonio o se llega a la paternidad, han propiciado la aparición de una nueva etapa vital, situada entre los 18 y los 29 años, a la que denomina "edad adulta emergente".
Según el investigador, citado por el New York Times, este grupo de edad podría experimentar el mismo crecimiento que el asociado al concepto de adolescencia en el último siglo. Esta etapa de la vida se caracteriza por una creciente asunción de la responsabilidad, la búsqueda de una mayor independencia y el desarrollo de la propia identidad.
En concreto, desde el punto de vista psicológico, realmente llegamos a la edad adulta entre los 18 y los 29 años de edad. La concepción de lo que significa "ser adulto" difiere de una cultura a otra.
Como hemos visto, los factores que definen la adultez son diferentes en todos los países, incluso en el mismo continente. En España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que en su barómetro de 2018, los españoles consideraban que convertirse en adulto ocurre de media a los 27 años de edad y las razones estaban relacionadas con la "forma de ser o de pensar", "la adquisición de responsabilidades, obligaciones y experiencia" y "su forma de vivir".
@rainbowgurlpty
Cuando éramos adolescentes pensábamos que los adultos tenían todas las respuestas… hasta que nos convertimos en uno. 😅 La realidad es que crecer no significa tener la vida resuelta, sino aprender a seguir adelante incluso cuando no sabes exactamente qué hacer. ¿Cuál ha sido la lección más difícil que te ha enseñado la adultez? 👇🧠♬ sonido original - rainbowgurlpty
La Independencia financiera como pilar
Uno de los pilares fundamentales de la adultez en la sociedad contemporánea es la independencia financiera. Dejar el hogar familiar, gestionar un presupuesto, pagar cuentas y ahorrar para el futuro son responsabilidades que muchos consideran esenciales para sentirse plenamente adultos.
Sin embargo, la precariedad laboral y el alto costo de vida en muchas ciudades han prolongado esta etapa de transición, llevando a que un número creciente de jóvenes permanezca más tiempo en casa de sus padres. La autonomía económica no solo brinda libertad, sino que también impone una serie de desafíos y aprendizajes cruciales.
En definitiva, la adultez no es un destino al que se llega, sino un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje. No existe una fórmula única ni un momento mágico en el que una persona se "convierte" en adulto.
Es una construcción personal que se edifica a través de experiencias, errores, éxitos y la constante evolución de la propia identidad. La capacidad de reflexionar sobre el propio camino y de seguir aprendiendo a lo largo de la vida es, quizás, la señal más clara de una verdadera madurez.
Cada individuo traza su propia ruta hacia lo que significa ser un adulto, redefiniendo constantemente este concepto en un mundo que también se transforma sin cesar.