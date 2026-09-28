Amor Factura: Nueva Canción de Ricardo Arjona y Grupo Firme

Ricardo Arjona anunció que el próximo 1 de octubre saldrá a la luz "Amor factura", un nuevo sencillo grabado en colaboración con Grupo Firme. Este lanzamiento ocurre mientras Ricardo Arjona se encuentra en plena gira "Lo que el Seco no dijo".
El 17 de septiembre, el cantautor guatemalteco adelantó detalles de la colaboración a través de un mensaje en redes, donde mencionó:
"Se reunieron en México. Lo escribió en Colombia y lo compartirá muy pronto". Finalmente, el artista fijó la fecha de lanzamiento y confirmó que la canción fue producida junto con el grupo originario de Tijuana, Baja California.
Arjona compartió que tenía 30 canciones listas para publicar, pero el encuentro con Grupo Firme transformó sus planes. Sobre ellos, destacó:
"Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción". En su mensaje, resaltó que desde el primer contacto con Eduin Caz, vocalista de la agrupación, supo que sucedería algo especial.
El músico guatemalteco describió a Grupo Firme como personas claras, auténticas y sin poses, cualidades que, según él, son escasas en la industria musical. Por esta razón, decidió que "Amor factura" marcaría el inicio de una nueva etapa y sería el primer sencillo de su próximo proyecto.
En el video con el anuncio, Arjona relata que descubrió un video donde Eduin Caz interpreta "Hongos". Esto lo inspiró a cantar espontáneamente:
"El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto. Lo tuyo empezó con un te quiero". Mientras lo interpretaba, pensó en invitar a Grupo Firme a participar en la canción.
Continuó la historia agregando otro verso: "Un Louis Vuitton de monedero y unos besos de adelanto". Explicó que buscó a Caz para hablar sobre la colaboración, quien mostró su entusiasmo por grabar junto al cantautor guatemalteco.
Eduin Caz y su admiración por Arjona
Por su parte, Eduin Caz confesó en julio durante su participación en Songbook Podcast cómo nació su fanatismo por Ricardo Arjona. Al responder cuál era una canción inesperada que le gustaría cantar, Caz admitió que, aunque creció con música regional mexicana, terminó admirando las letras profundas de Ricardo Arjona y se convirtió en fiel seguidor del artista.
"Me hice muy fan de Ricardo Arjona", expresó Caz, quien contó que disfruta sus noches acompañado de una copa de vino y las canciones del guatemalteco. Entre sus favoritos destaca "Hongos".
En el podcast, Eduin Caz relató que conoció a Arjona en un restaurante de Miami, donde le pidió una foto. Destacó la amabilidad del cantante y mencionó que le impresionó su altura. En ese mismo video, surgió la idea de un dueto que él describió como un sueño. Semanas después ese sueño se concretó con "Amor factura".