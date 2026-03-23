 Mujer lanzada en concierto de Grupo Firme en Honduras
Farándula

VIDEO. Mujer es lanzada contra las gradas en concierto de Grupo Firme en Honduras

Un violento altercado durante el concierto de la agrupación mexicana en Honduras dejó a fans en pánico, evidenciando la grave falta de seguridad en eventos masivos.

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Grupo Firme,
Grupo Firme / FOTO:

Un incidente de violencia marcó la noche del 20 de marzo durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Honduras, donde una riña entre asistentes desató caos y dejó en evidencia la preocupante falta de seguridad en eventos masivos en ese país.

Mientras la multitud celebraba los éxitos de la agrupación mexicana, una pelea que inició entre varios sujetos subió rápidamente de tono. 

Una mujer fue lanzada brutalmente contra las gradas, ante la mirada horrorizada de otros asistentes. El hecho, grabado en video, circula ampliamente en redes sociales y ha generado indignación a nivel internacional.

El incidente más impactante ocurrió cuando dos mujeres intentaron intervenir para separar a los involucrados. En ese instante, el agresor arremetió contra ellas, empujando a una hasta hacerla caer sobre las gradas.

Las imágenes muestran a varios fans que no pueden hacer nada ante la rapidez de la agresión, mientras otros exigen una reacción ante lo sucedido.

El acontecimiento encendió las críticas en plataformas digitales, donde usuarios califican como "vergüenza" la falta de acción del personal de seguridad.

Muchos asistentes denuncian que, a pesar de la tensión y los riesgos evidentes, la seguridad no intervino oportunamente para frenar los golpes y empujones.

Silencio ante la violencia

De acuerdo con los testimonios y grabaciones compartidas en redes sociales, el concierto de Grupo Firme continuó con normalidad, aún cuando las gradas estaban en evidente caos.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un informe detallado sobre lo ocurrido. Aunque no existe confirmación oficial sobre personas con heridas graves ni sobre la detención del presunto agresor, reportes señalan que las mujeres que cayeron sí presentan heridas, algo que no ha sido revelado.

El comportamiento violento del individuo continuó pese a los intentos de otros espectadores por detenerlo, lo que incrementó la tensión en la zona. 

Algunos asistentes optaron por retirarse del lugar para evitar resultar heridos, mientras otros exigían la intervención del personal de seguridad.

Grupo Firme tampoco ha hecho referencia a la pelea, pues en sus redes sociales solo han compartido imágenes de su show.

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