EE. UU. destaca lucha contra el lavado de dinero como prioridad de seguridad regional

Estados Unidos advirtió este miércoles, 27 de mayo, que el lavado de dinero constituye una de las principales amenazas para la seguridad en el hemisferio, al permitir que organizaciones criminales conviertan las ganancias del narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas en recursos para sostener sus operaciones violentas.
Por medio de un pronunciamiento, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental señaló que estas redes criminales y narcoterroristas dependen del sistema financiero ilícito para financiar la violencia que ejercen contra las sociedades de la región, lo que convierte el combate al lavado de dinero en un eje central de la estrategia de seguridad.
En ese contexto, la administración estadounidense reiteró su apoyo a los esfuerzos de los países del hemisferio para enfrentar este problema, incluyendo el fortalecimiento de las legislaciones nacionales cuando sea necesario y la aplicación estricta de las leyes existentes contra el lavado de dinero.
Las autoridades señalaron que el objetivo es desarticular las estructuras financieras que permiten a los delincuentes beneficiarse de sus actividades ilegales y sostener sus operaciones a largo plazo.
El pronunciamiento se enmarca en los esfuerzos de cooperación regional impulsados por Washington para combatir el crimen organizado transnacional y reducir su capacidad de financiamiento.