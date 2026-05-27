 Costa Rica separa a varios jugadores por indisciplina
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Costa Rica separa a varios jugadores por indisciplina

Tres jugadores fueron apartados de la selección tras verse vinculados a un hecho violento con armas de fuego registrado en las afueras de un bar en San José.

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Costa Rica separa a varios jugadores por indisciplina - EFE
Costa Rica separa a varios jugadores por indisciplina / FOTO: Agencia EFE

La selección de Costa Rica atraviesa un nuevo episodio de tensión interna tras la separación de tres futbolistas convocados para la última fecha FIFA. El centrocampista Alejandro Bran, el extremo Kenneth Vargas y el delantero Warren Madrigal fueron apartados de la concentración del equipo nacional luego de verse vinculados con hechos violentos ocurridos en las afueras de un bar en Montes de Oca, en el este de San José. El caso ha generado una fuerte repercusión en el entorno del fútbol costarricense, especialmente por tratarse de jugadores llamados a integrar un proceso de renovación de cara al Mundial de 2030.

Según las investigaciones preliminares, el incidente se produjo durante la madrugada del lunes, cuando el vehículo de Alejandro Bran habría recibido impactos de bala tras un altercado en un establecimiento nocturno. Aunque las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo sucedido, el hecho ocurrió pocas horas antes del inicio de los entrenamientos de la selección nacional, lo que agravó la situación disciplinaria dentro del grupo.

Escándalo en Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol decidió actuar con rapidez y anunció la salida inmediata de Bran de la concentración, medida que posteriormente se extendió a Vargas y Madrigal.

El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador argentino Fernando "Bocha" Batista, respaldó la decisión en los lineamientos de conducta establecidos para todos los seleccionados. En un comunicado, la federación recalcó que la disciplina y el respeto a las normas son valores esenciales para representar al país en competiciones internacionales.

El episodio se suma a un contexto de revisión interna en el fútbol costarricense, que busca recomponer su imagen tras no lograr la clasificación al Mundial de 2026. Tanto la selección como algunos clubes, entre ellos Alajuelense —equipo al que pertenecen dos de los jugadores involucrados—, han insistido en la necesidad de reforzar la responsabilidad fuera de la cancha. Mientras tanto, el combinado nacional continúa su preparación para los amistosos ante Colombia e Inglaterra, aunque por el momento no se han anunciado reemplazos para los futbolistas separados.

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