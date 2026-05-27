Rutas Afectadas por el Concierto de Ed Sheeran: Aviso

La expectativa por el concierto de Ed Sheeran en Guatemala continúa creciendo entre los fanáticos del artista británico, quien se presentará en el Estadio Cementos Progreso como parte de su gira internacional "Loop Tour 2026". Sin embargo, junto con la emoción del evento, autoridades de tránsito también advirtieron sobre complicaciones vehiculares que afectarán distintos sectores de la ciudad capital.
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, compartió un video en redes sociales en el que alertó a los vecinos y conductores sobre la movilidad en el sector de la zona 6, debido a la gran cantidad de asistentes que llegarán al concierto este miércoles 27 de mayo de 2026.
Según explicó Montejo, uno de los puntos más afectados será la conexión hacia Chinautla por medio del Boulevard La Pedrera, una ruta utilizada diariamente por miles de conductores. Además, indicó que los alrededores del estadio presentarán alta carga vehicular antes, durante y después del espectáculo.
"Es importante que usted como vecino conozca de esta alerta vial", comentó el funcionario en el video difundido en Facebook, donde pidió paciencia a los automovilistas y recomendó buscar rutas alternas para evitar congestionamientos.
El esperado concierto de Ed Sheeran
La presentación de Ed Sheeran se realizará este 27 de mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso, recinto ubicado en la zona 6 capitalina y reconocido por albergar eventos deportivos y musicales de gran magnitud.
El espectáculo forma parte de la gira mundial "Loop Tour", con la que el cantante británico recorre distintos países de América Latina, Norteamérica y Oceanía para promocionar su álbum "Play".
La visita del artista ha generado gran expectativa debido a que se trata de uno de los músicos más populares de la última década y uno de los conciertos internacionales más esperados por el público guatemalteco en 2026.
Su trayectoria
Ed Sheeran es un cantante, compositor y músico británico nacido en Inglaterra, reconocido mundialmente por su estilo que mezcla pop, folk y baladas románticas. A lo largo de su carrera ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y múltiples premios internacionales.
El artista ganó notoriedad global gracias a canciones como "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud", "Photograph", "Castle on the Hill" y "Bad Habits", temas que se convirtieron en éxitos mundiales y dominaron listas musicales en distintos países.
Además de sus producciones musicales, Sheeran también es conocido por sus conciertos en vivo, donde suele utilizar guitarras acústicas y sistemas de loops para crear música en tiempo real sobre el escenario, un estilo que se convirtió en una de sus principales características artísticas.
Expectativa entre fanáticos guatemaltecos
En redes sociales, cientos de usuarios han compartido fotografías de sus entradas y mensajes de emoción por la llegada del artista a Guatemala. Muchos seguidores consideran este evento como uno de los conciertos internacionales más importantes del año en el país.
Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a tomar precauciones en materia de movilidad y mantenerse atentos a las actualizaciones de tránsito durante la jornada del espectáculo.