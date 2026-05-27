 Incendio vehicular complica el tránsito en ruta al Pacífico
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Incendio vehicular complica el tránsito en ruta al Pacífico

El incidente ocurrió en el kilómetro 22, en Villa Nueva.

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El incendio vehicular ocurrió en el Km. 22 de ruta al Pacífico., PMT de Villa Nueva
El incendio vehicular ocurrió en el Km. 22 de ruta al Pacífico. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Un incendio vehicular se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 27 de mayo, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que recibieron reportes acerca de un incidente en la vía pública en ese sector, por lo que se trasladó el personal necesario para verificar lo que ocurría.

Se determinó que, por casusas que se desconocen, un vehículo particular se había prendido en llamas, por lo que de inmediato se coordinó la presencia de las unidades de socorro.

Mientras se presentaban los especialistas, varios vecinos utilizando extinguidores se acercaron a este punto para poder apoyar en el control del fuego, así fue que se desarrolló todo un trabajo coordinado para evitar mayores incidentes.

"A pesar del apoyo brindado, el vehículo fue consumido en su totalidad. Esto generó tránsito lento para las personas que viajan desde Amatitlán hacia Villa Nueva", explicó Henry Quevedo, vocero de la PMT.

Agregó que lo ocurrido generó complicaciones para el paso vehicular, ya que permanecía obstaculizando uno de los carriles. Pero, con el paso de los minutos, el conductor de un camión decidió sumarse a la atención de este incidente y lo movilizó a la orilla, lo que permitió restaurar la circulación.

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El vehículo fue consumido en su totalidad durante el incendio. - PMT de Villa Nueva

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