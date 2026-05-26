Mujer caminando entre carriles en ruta al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva alertó este martes, 26 de mayo, a los automovilistas sobre una situación de riesgo en la ruta al Pacífico (CA-9), en dirección al norte, en los alrededores del kilómetro 15.
De acuerdo con la institución, se recibieron reportes de vecinos del sector en los que se mencionaba que una mujer fue vista caminando entre los carriles rápidos de la carretera, poniendo en peligro su integridad física y la de los conductores que transitan por el área.
Las autoridades indicaron que personal de apoyo acudió al lugar para brindarle asistencia; sin embargo, la mujer se negó a abandonar la vía.
Ante esta situación, se hizo un llamado a los conductores para que circulen con precaución y reduzcan la velocidad al aproximarse al sector, a fin de evitar incidentes.
Las autoridades continúan monitoreando el área para prevenir accidentes y resguardar la seguridad vial.
Otro incidente en el tránsito
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina emitió una alerta en marzo de 2023 con respecto a la presencia de un hombre en aparente estado de ebriedad que estaba generando una situación de riesgo en la 24 calle y 7ª avenida de la zona 1.
Amílcar Montejo, intendente de la institución, señaló que el desconocido se había lanzado contra varios vehículos en marcha, supuestamente para intentar que lo arrollaran.
"Se lanza a la vía vehicular para ser atropellado. Está indocumentado", explicó.
Agregó que, ante esta situación, se hizo la coordinación correspondiente con la Policía Nacional Civil (PNC) porque se le estuvo intentado retirar, pero nuevamente vuelve a ser un riesgo y vulnerabilidad para los demás usuarios.