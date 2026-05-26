 Guatemala refuerza su frontera con Honduras tras incursión armada que dejó un muerto
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Guatemala refuerza su frontera con Honduras tras incursión armada que dejó un muerto

Soldados de infantería y de fuerzas especiales 'kaibiles' fueron movilizados a la frontera para estabilizar la zona de manera permanente.

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Segunda Brigada de Infantería, Foto Ejército
Segunda Brigada de Infantería / FOTO: Foto Ejército

El Ejército de Guatemala reforzó este martes  26 de mayo, su presencia en la frontera con Honduras luego de que la víspera fuera repelida una incursión de hombres armados procedentes del vecino país, que dejó un campesino muerto y una docena de viviendas destruidas, en un hecho que se ha vinculado a grupos del narcotráfico.

El suceso se registró en el caserío San José Las Lágrimas, Esquipulas, Chiquimula,  "Nos dijeron que saliéramos los vecinos, que ya no nos querían ver más aquí porque querían posicionarse. Tuvimos que salir porque no había para dónde más, solo estaba yo con mis seis hijas, y cuando pasamos frente a la iglesia íbamos solo llorando porque vimos patente la cara de la muerte", contó una de las afectadas en el caserío, Juaquina García.

Esta mujer relató que su vivienda quedó totalmente destruida por los atacantes, unos hombres no identificados.

La vocera del Ejército, Pamela Figueroa, confirmó desde la línea fronteriza que se han intensificado los patrullajes a pie, en motocicleta y los puestos de control y registro, prestando además asistencia médica primaria a los pobladores que presentaban crisis nerviosas tras el enfrentamiento.

Narcotráfico

Por el ataque se han movilizado soldados de infantería y de fuerzas especiales 'kaibiles' para estabilizar la zona de manera permanente, afirmó el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz.

El presidente, Bernardo Arévalo de León, relató en conferencia de prensa que el lunes una columna de vehículos penetró en el territorio nacional procedente de Honduras y fue repelida con fuego, provocando la huida de los atacantes.

"Lo que estamos viendo en las zonas de la frontera es incidencia de violencia ligada a casos de narcotráfico de distinto tipo", afirmó el mandatario.

El ministro Sáenz detalló que una columna de 20 vehículos agrícolas irrumpió a disparos en San José Las Lágrimas. El incidente dejó 12 viviendas destruidas por completo, algunas quemadas, y un campesino fallecido en la zona, de acuerdo con la información oficial.

Conflicto de tierras

Los representantes locales insistieron en que el trasfondo de este ataque responde a un conflicto histórico por la propiedad de las tierras que data de 1980, sin entrar a cuestionar que el grupo armado procediera de territorio hondureño.

"Esta finca son 12 caballerías que están a cargo del Ministerio de la Defensa y están siendo adjudicadas por medio del Fondo de Tierras", declaró a EFE Eduardo Noé Sánchez, secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo de la localidad.

"Le pedimos al presidente que intervenga ante el juez de primera instancia de Chiquimula que lleva este caso para que dé una resolución final, ya que una familia local quiere reclamar estas tierras mediante titulaciones supletorias cuando los campesinos tenemos la posesión legítima sembrando maíz y frijol desde 2007", añadió Sánchez.

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Vía EFE

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