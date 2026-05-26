Shakira elige a joven bailarina para su show de medio tiempo

Eseniia Mikheeva, conocida en redes como Esenya-Miss, se unirá oficialmente al cuerpo de baile de Shakira para el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol, que se celebrará el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La noticia fue confirmada el lunes 25 de mayo por los padres de la talentosa bailarina rusa de 10 años , tras resultar ganadora de una convocatoria mundial lanzada por la propia cantante colombiana.
La iniciativa fue anunciada previamente por la barranquillera a través de sus redes sociales, donde invitó a fanáticos y niños de todo el mundo a subir videos bailando la coreografía de la canción oficial del torneo, Dai Dai, con la meta de sumar a los mejores talentos a la gran final.
En sus redes sociales, Esennia había compartido un video bailando el adelanto de la coreografía del Mundial, el clip se hizo viral rápidamente sumando más de 6,3 millones de reproducciones y 434 mil likes en Instagram.
" ¡¡¡Esto es absolutamente increíble!!! ✨Un gran agradecimiento a Shakira por elegir #Eseniia para actuar - ¡es un honor tan increíble, un sueño hecho realidad, y un momento que nunca olvidaremos! ❤️ ❤️¡Gracias a todos los que votaron, apoyaron, enviaron mensajes amables y creyeron en ella! ¡Por ti, sueños como este se convierten en realidad! ?Todavía no podemos creer que esto esté pasando... ¡¡¡Se siente tan irreal y tan hermoso!!!Shakira @fifaworldcup#fypシ#fifa2026", escribió en sus redes sociales.
La pequeña Eseniia, quien ya contaba con una gran popularidad internacional tras su participación en el programa America's Got Talent en 2023, se convirtió así en la segunda seleccionada de este proyecto.
Hace pocos días, Shakira también confirmó por la misma vía la participación de los Ghetto Kids, la famosa agrupación infantil de Uganda que fueron los primeros elegidos.
La convocatoria sigue abierta para los fanáticos y bailarines que sueñen con compartir el escenario de la final del Mundial con Shakira.
La nueva promesa en el escenario global
Por su parte, Eseniia Mikheeva ha emergido como una figura destacada en el ámbito de la danza contemporánea y urbana.
Conocida por su estilo único, su impresionante técnica y su capacidad para transmitir emociones a través del movimiento, Mikheeva ha capturado la atención de audiencias globales a través de sus virales videos en redes sociales y colaboraciones con artistas de renombre.
Su habilidad para fusionar diferentes géneros de danza, desde el ballet clásico hasta el hip-hop, y su expresividad la han posicionado como una de las coreógrafas y bailarinas más innovadoras de su generación.
Su visión artística podría aportar una capa adicional de sofisticación y vanguardia a la ya esperada actuación de Shakira, creando una sinergia que potenciaría el impacto visual y emocional del show.