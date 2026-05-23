Shakira presenta video oficial de canción del Mundial 2026

Con la participación de varios futbolistas, entre ellos, Lionel Messi, quien habla en ingles, se presentó este sábado el video oficial de Dai Dai.

El pasado 14 de mayo, Shakira y Burna Boy sorprendieron al mundo con la canción Dai Dai, pensada para acompañar el Mundial del 2026 que iniciará el 11 de junio; sin embargo, la expectativa estaba en cómo sería el video oficial de la canción.

Y este sábado 23 de mayo, la barranquillera anunció que el video había sido publicado y, como es usual, hay varios futbolistas que hicieron parte del mismo. Precisamente, es con ellos con quienes inicia.

Adicionalmente, los niños de Uganda que se hicieron virales y que fueron elegidos por la cantante para bailar junto a ella en el evento deportivo más importante del año también tuvieron una participación especial.

Sin embargo, esto no es una sorpresa, pues en el adelanto que se había publicado en redes sociales, los niños ya aparecían haciendo la coreografía de la canción junto a Shakira, algo que había emocionado al público.

La emotiva reacción de los Ghetto Kids tras ser invitados por Shakira al Mundial 2026 ¡Desde Uganda! La emoción se apoderó de los pequeños bailarines de Ghetto Kids Foundation luego de que Shakira los invitara oficialmente a formar parte del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Futbolistas en el video de 'Dai Dai' de Shakira

Doce jugadores de varias partes del mundo están listos para la contienda del fútbol y con la frase "We are ready" se presentaron en los primeros segundos del videoclip. Te contamos de quiénes se trata:

Kylian Mbappé de Francia

Harry Kane de Inglaterra

Luis Díaz de Colombia

Vinícius Júnior de Brasil

Alphonso Davies de Canadá

Christian Pulisic de Estados Unidos

Takefusa Kubo de Japón

Jamal Musiala de Alemania

Santiago Giménez de México

Rodrigo Hernández de España

Erling Haaland de Noruega

Lionel Messi de Argentina

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