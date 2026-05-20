Reacción de Ghetto Kids tras la invitación de Shakira al Mundial

La cantante colombiana Shakira volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar que los integrantes de Ghetto Kids Foundation formarán parte de su presentación en la final del Mundial 2026, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos y comentados rumbo al evento deportivo más importante del planeta.
La noticia fue revelada luego de que se viralizara un video donde los niños ugandeses aparecían bailando con enorme energía la canción "Dai Dai", el nuevo tema de Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy.
El clip conquistó rápidamente a millones de usuarios en redes sociales y llamó especialmente la atención de la intérprete colombiana, quien decidió contactarlos personalmente para invitarlos a participar en el espectáculo oficial de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La emotiva reacción de los niños
A través de un video compartido en redes sociales, Shakira sorprendió a los integrantes de Ghetto Kids Foundation con la inesperada noticia.
En las imágenes se observa cómo los pequeños escuchan emocionados la invitación de la cantante y, segundos después, gritan, saltan y celebran entre lágrimas y abrazos al enterarse de que viajarán para participar en la final del Mundial.
La reacción rápidamente enterneció a miles de personas en internet, quienes destacaron la humildad y alegría genuina de los niños.
"Esto es lo más bonito que verás hoy", "Shakira siempre apoyando a los niños" y "Se merecen esa oportunidad" fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones.
¿Quiénes son los Ghetto Kids?
Ghetto Kids Foundation es un grupo artístico infantil originario de Uganda que se hizo famoso internacionalmente gracias a sus coreografías virales en TikTok, Instagram y YouTube.
La organización trabaja con niños huérfanos o en situación vulnerable utilizando el arte, la danza, la música y el teatro como herramientas de transformación social y apoyo emocional.
A través de sus videos llenos de energía y creatividad, los Ghetto Kids han logrado conquistar millones de seguidores alrededor del mundo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza, talento y resiliencia.
Su popularidad creció aún más tras participar en programas internacionales de talento y colaborar con artistas y creadores de contenido reconocidos globalmente.
Shakira y su vínculo con las causas sociales
La conexión entre Shakira y los Ghetto Kids no solamente ocurrió por la música y el baile. La cantante colombiana también ha dedicado gran parte de su carrera a proyectos enfocados en la niñez y la educación.
Desde hace años, la artista impulsa la Fundación Pies Descalzos, una organización que trabaja en favor de niños y comunidades vulnerables en Colombia mediante programas educativos y sociales.
Por ello, muchos seguidores consideran que la participación de los Ghetto Kids en el show del Mundial representa una combinación perfecta entre música, inclusión y apoyo a la infancia.
Un espectáculo histórico para la FIFA
La final del Mundial 2026 marcará un momento histórico para la FIFA, ya que será la primera vez que el torneo cuente oficialmente con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.
Según medios internacionales, Shakira encabezará el show junto a BTS y Madonna, en un evento que promete reunir música, baile y una producción de gran escala.
La cantante interpretará "Dai Dai", tema que mezcla ritmos latinos, africanos y brasileños, representando la multiculturalidad que caracteriza a la Copa Mundial.
La presentación se realizará el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, donde millones de espectadores alrededor del mundo serán testigos de una actuación que ya está generando enorme expectativa.