 Destituyen al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche
Nacionales

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

Curruchiche dirigió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por al menos seis años.

Compartir:
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en la conferencia de prensa para exponer avances del caso “Unops: Corrupción Presidencial”, el lunes 17 de noviembre.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se refirió al tema en un video compartido en sus redes sociales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles, 20 de mayo, la destitución de Rafael Curruchiche del puesto que ejercía como fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual tiene a su cargo una serie de casos de alto impacto.

La referida decisión fue tomada por el fiscal general y jefe del MP, Gabriel García Luna, quien asumió el cargo hace cuatro días con un enfoque de "sanar" la institución y recuperar la confianza de la población guatemalteca en el trabajo que desarrolla el ente investigador.

El pasado domingo, en la primera conferencia de prensa que brindó tras tomar posesión, el funcionario anunció el cierre de la FECI por considerar que existe pérdida de credibilidad ciudadana en esa unidad del MP. Además de que, según sus palabras, se ha detectado que "lastimosamente, no está cumpliendo".

Según detalló García Luna en ese momento, se iniciaría un proceso de liquidación de la referida fiscalía, el cual serviría para revisar los expedientes que tenía asignados.

Curruchiche estuvo al frente de la FECI durante aproximadamente seis años, período durante el cual el trabajo generó una serie de pronunciamientos a nivel nacional e internacional bajo argumentos de posible persecución selectiva y criminalización.

Nuevo Fiscal General anuncia el cierre de la FECI

El nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, hizo este importante anuncio acerca de la FECI durante su primera conferencia de prensa.

Pago de prestaciones y retiro de la institución

Emisoras Unidas tuvo acceso a documentos relacionados con la remoción de Curruchiche, donde se detalla que su remoción del puesto de fiscal de sección de la FECI se hizo con base en el acuerdo No. 771-2026, emitido por la Fiscalía General. Asimismo, se constató que no solo quedó fuera de esa unidad, sino que fue destituido del Ministerio Público.

El cese de funciones del trabajador tendría efecto inmediato. Tras esto, se ordenó que se realice el pago de las prestaciones laborales que en derecho le correspondan.

De igual forma, se instruyó que se coordine en la dependencia donde prestó sus servicios para faccionar el acta de entrega de mesa y cargo, de la cual se deberá remitir copia del acta correspondiente "a la brevedad posible", lo cual se indica que es indispensable para concluir con la acción notificada.

Foto embed
Notificación del cese de funciones al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche. - Emisoras Unidas

Proceso que deberá cumplir Curruchiche

En la notificación de su destitución, se le informó a Curruchiche que deberá presentarse a la Contraloría General de cuentas, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, para presentar su declaración jurada patrimonial del Ministerio Público por motivo de cesar en el puesto.

La solicitud se hizo con base en lo que establece el decreto 88-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchichet
Nacionales

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

01:01 PM, Mayo 20
Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democraciat
Nacionales

Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

12:47 PM, Mayo 20
Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Moralest
Nacionales

Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Morales

10:47 AM, Mayo 20
Aston Villa hace historia y conquista su primera Europa Leaguet
Deportes

Aston Villa hace historia y conquista su primera Europa League

02:54 PM, Mayo 20
Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacionalt
Deportes

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

01:55 PM, Mayo 20

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar