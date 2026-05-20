Destituyen al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles, 20 de mayo, la destitución de Rafael Curruchiche del puesto que ejercía como fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual tiene a su cargo una serie de casos de alto impacto.
La referida decisión fue tomada por el fiscal general y jefe del MP, Gabriel García Luna, quien asumió el cargo hace cuatro días con un enfoque de "sanar" la institución y recuperar la confianza de la población guatemalteca en el trabajo que desarrolla el ente investigador.
El pasado domingo, en la primera conferencia de prensa que brindó tras tomar posesión, el funcionario anunció el cierre de la FECI por considerar que existe pérdida de credibilidad ciudadana en esa unidad del MP. Además de que, según sus palabras, se ha detectado que "lastimosamente, no está cumpliendo".
Según detalló García Luna en ese momento, se iniciaría un proceso de liquidación de la referida fiscalía, el cual serviría para revisar los expedientes que tenía asignados.
Curruchiche estuvo al frente de la FECI durante aproximadamente seis años, período durante el cual el trabajo generó una serie de pronunciamientos a nivel nacional e internacional bajo argumentos de posible persecución selectiva y criminalización.
Pago de prestaciones y retiro de la institución
Emisoras Unidas tuvo acceso a documentos relacionados con la remoción de Curruchiche, donde se detalla que su remoción del puesto de fiscal de sección de la FECI se hizo con base en el acuerdo No. 771-2026, emitido por la Fiscalía General. Asimismo, se constató que no solo quedó fuera de esa unidad, sino que fue destituido del Ministerio Público.
El cese de funciones del trabajador tendría efecto inmediato. Tras esto, se ordenó que se realice el pago de las prestaciones laborales que en derecho le correspondan.
De igual forma, se instruyó que se coordine en la dependencia donde prestó sus servicios para faccionar el acta de entrega de mesa y cargo, de la cual se deberá remitir copia del acta correspondiente "a la brevedad posible", lo cual se indica que es indispensable para concluir con la acción notificada.
Proceso que deberá cumplir Curruchiche
En la notificación de su destitución, se le informó a Curruchiche que deberá presentarse a la Contraloría General de cuentas, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, para presentar su declaración jurada patrimonial del Ministerio Público por motivo de cesar en el puesto.
La solicitud se hizo con base en lo que establece el decreto 88-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7