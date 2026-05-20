Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza una visita oficial este miércoles a Guatemala, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica en un contexto de creciente tensión geopolítica global.
En ese contexto, el funcionario se reunión con el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo en la Ciudad de Guatemala para abordar una serie de temas, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, la cooperación y conocer preliminarmente las conclusiones de la misión de acompañamiento de la UE que le dio seguimiento a los procesos de elección de segundo grado en el país.
Tras finalizar el encuentro, que se llevó a cabo de forma privada, el gobernante recordó que la referida misión trabajó entre noviembre de 2025 y mayo 2026 en observar la renovación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.
Compartió que la semana pasada sostuvo la última reunión con los integrantes de esa instancia y se abordaron sus hallazgos. "Hoy, nos entrega este informe preliminar que lo recibimos con apertura y entusiasmo, compuesto de conclusiones y recomendaciones que servirán para continuar fortaleciendo nuestras instituciones democráticas", expresó.
Adicionalmente, Arévalo indicó que su administración coincide en muchas de las preocupaciones que han expresado en el informe y dijo estar convencido de la necesidad de una reforma