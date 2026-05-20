 Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia
Nacionales

Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunió con el mandatario Bernardo Arévalo.

Compartir:
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, en el Palacio Nacional de la Cultura tras sostener una reunión el 20 de mayo de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, en el Palacio Nacional de la Cultura tras sostener una reunión el 20 de mayo de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza una visita oficial este miércoles a Guatemala, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica en un contexto de creciente tensión geopolítica global.

En ese contexto, el funcionario se reunión con el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo en la Ciudad de Guatemala para abordar una serie de temas, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, la cooperación y conocer preliminarmente las conclusiones de la misión de acompañamiento de la UE que le dio seguimiento a los procesos de elección de segundo grado en el país.

Tras finalizar el encuentro, que se llevó a cabo de forma privada, el gobernante recordó que la referida misión trabajó entre noviembre de 2025 y mayo 2026 en observar la renovación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.

Compartió que la semana pasada sostuvo la última reunión con los integrantes de esa instancia y se abordaron sus hallazgos. "Hoy, nos entrega este informe preliminar que lo recibimos con apertura y entusiasmo, compuesto de conclusiones y recomendaciones que servirán para continuar fortaleciendo nuestras instituciones democráticas", expresó.

Adicionalmente, Arévalo indicó que su administración coincide en muchas de las preocupaciones que han expresado en el informe y dijo estar convencido de la necesidad de una reforma

* Conferencia de prensa de Costa y Arévalo: 

En Portada

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchichet
Nacionales

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

01:01 PM, Mayo 20
Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democraciat
Nacionales

Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

12:47 PM, Mayo 20
Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Moralest
Nacionales

Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Morales

10:47 AM, Mayo 20
Aston Villa hace historia y conquista su primera Europa Leaguet
Deportes

Aston Villa hace historia y conquista su primera Europa League

02:54 PM, Mayo 20
Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacionalt
Deportes

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

01:55 PM, Mayo 20

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar