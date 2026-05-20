Capturan a ocho presuntos robafurgones en El Progreso

Agentes de la comisaría 53 y del Grupo de Reacción Inmediata (Lobos) de la PNC informaron que capturaron a ocho presuntos integrantes de una estructura dedicada al robo de furgones, durante un operativo realizado en el kilómetro 55 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso.
De acuerdo con la información preliminar, las fuerzas de seguridad lograron recuperar mercadería que había sido robada momentos antes.
Las autoridades indicaron que el operativo continúa en desarrollo y no descartan más capturas o incautaciones relacionadas con este caso.