Cierres por visita de funcionario europeo en Guatemala

Una serie de medidas de seguridad fue implementada este miércoles, 20 de mayo, en la Ciudad de Guatemala debido a la visita oficial que realiza el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a la república de Guatemala. El funcionario cumplirá una agenda de dos días en el país.
En ese contexto, desde horas de la madrugada se mantiene un cierre vehicular en la 6ª calle, entre 6ª y 7ª avenidas de la zona 1 capitalina, el cual fue implementado por parte de los equipos interinstitucionales a cargo de las acciones de seguridad en el sector.
En el lugar se observa la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil, que resguardan este espacio y el perímetro en general del Palacio Nacional de la Cultura, tomando en cuenta que para la presente jornada está programado que el funcionario europeo se reúna con el presidente Bernardo Arévalo.
Visita oficial en respaldo de la democracia
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llegó ayer a Guatemala para una visita de dos días, en la cual se reunirá con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en un gesto de respaldo a la democracia del país centroamericano.
Costa aterrizó a media tarde en el aeropuerto internacional La Aurora, al sur de la Ciudad de Guatemala, donde fue recibido por el canciller, Carlos Ramiro Martínez.
Este miércoles, el funcionario europeo de nacionalidad portuguesa se reunirá con Arévalo de León como parte de su visita a Guatemala, con el objetivo de respaldar la democracia y fortalecer el diálogo político con la nación perteneciente al istmo, según la Cancillería.
De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, la llegada de Costa a Guatemala "permitirá abordar temas de interés común orientados al impulso de la cooperación en áreas prioritarias, la promoción del intercambio comercial y de la inversión".
Mediante sus canales oficiales de comunicación, Costa dijo que "es un honor" realizar la primera visita a Guatemala por parte de un presidente del Consejo Europeo y agradeció a Arévalo de León por la invitación.
En la reunión programada para esta mañana, Costa y Arévalo de León "explorarán la profundización de la cooperación bilateral en materia de seguridad y drogas, también a través del Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC sobre Drogas y de los programas regionales pertinentes de la UE", según señaló la semana pasada el Consejo Europeo.
Posteriormente, Costa viajará junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Ciudad de México, donde ambos representarán a la UE en la cumbre bilateral con el país norteamericano.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.