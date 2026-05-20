Cuerpo abandonado en Villa Canales: mensaje inquietante

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la madrugada de este miércoles, 20 de mayo, en el ingreso al cementerio del municipio de Villa Canales, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso para esclarecer detalles del crimen.
De acuerdo con información preliminar, el cadáver se encontraba envuelto en sábanas y fue abandonado en el sector por personas desconocidas. Hasta el momento, no han surgido mayores detalles de las circunstancias en que se dieron los hechos.
El hallazgo se dio por parte de personas que transitaban por el sector, quienes se percataron de la presencia de algo inusual y alertaron a las autoridades y cuerpos de socorro.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para evaluar la situación y confirmaron que se trataba de una persona en estado inconsciente. Al hacer la evaluación correspondiente, determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Debido a la situación en la que fue abandonada esta persona, no fue posible determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Tampoco se ha definido la posible causa de muerte.
La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para darle seguimiento al caso, iniciar las investigaciones y coordinar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El área fue cerrada temporalmente para que los equipos especializados pudieran recabar posibles evidencias que permitan esclarecer el caso.
Hallan letrero
A un costado del cadáver que fue localizado en Villa Canales fue encontrado un mensaje escrito a mano sobre un trozo de cartón. En este se hacían señalamientos contra la persona fallecida y una serie de advertencias.
El texto comienza señalando: "ni su papa pudo, van a poder ustedes". Además, hace mención del nombre de un hombre y hace referencia a posibles represalias.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7