Pep Guardiola no confirma si seguirá en el City

La incertidumbre sobre el futuro de Pep Guardiola en el Manchester City sigue creciendo. Luego del empate 1-1 ante el Bournemouth, resultado que confirmó matemáticamente el título de la Premier League para el Arsenal, el técnico catalán evitó confirmar si continuará o no al frente del conjunto ciudadano la próxima temporada. En medio de los rumores que apuntan a su salida tras una década histórica en el club, Guardiola dejó claro que cualquier decisión será tomada únicamente después de conversar con la directiva.
"Podría decir que me queda un año más de contrato y, por mi experiencia, cuando se hace un anuncio, sea cual sea, durante la competición, se obtienen malos resultados. Así que, como comprenderás, la primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente", expresó Guardiola en declaraciones a Sky Sports. El estratega de 55 años insistió en que no quiere desviar la atención del cierre de temporada, especialmente con la clasificación a la próxima edición de la Champions League y la disputa de la FA Cup todavía recientes en la memoria del club.
Guardiola podría despedirse este fin de semana
Las declaraciones del entrenador llegaron después de que periodistas especializados como Fabrizio Romano y David Ornstein aseguraran que la salida del técnico ya estaría decidida. Romano incluso escribió en su cuenta de X: "Decisión confirmada y comunicado oficial a continuación, ya que Pep se despedirá de los aficionados del Man City muy pronto". Ornstein, por su parte, afirmó que "el técnico catalán se irá al finalizar la temporada". Sin embargo, Guardiola mantuvo la cautela y reiteró que todo se resolverá una vez finalice la campaña. "Con el presidente, los dos hemos decidido que, cuando termine la temporada, nos sentaremos y hablaremos, así de sencillo. Después tomaremos la decisión", señaló.
Mientras tanto, el posible sucesor ya comienza a tomar fuerza. Según Romano, el elegido sería Enzo Maresca, quien trabajó como asistente de Guardiola durante la histórica campaña del triplete en 2022-23 y posteriormente dirigió al Chelsea. La posible salida de Guardiola también coincidiría con una profunda renovación dentro de la plantilla, ya que futbolistas importantes como Bernardo Silva tendrían asegurada su salida, mientras que nombres como Rodri, John Stones y Rúben Dias también aparecen vinculados a posibles movimientos de mercado.
Desde su llegada en 2016, Guardiola transformó al Manchester City en una de las grandes potencias del fútbol mundial. Bajo su dirección, el club conquistó 20 títulos, incluidas seis Premier League, la primera Champions League de su historia y un Mundial de Clubes. Su última celebración llegó recientemente tras vencer al Chelsea en la final de la FA Cup. Ahora, el encuentro frente al Aston Villa podría convertirse en una noche cargada de emociones y, quizá, en el último partido de una era inolvidable para el conjunto ciudadano.