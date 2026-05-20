Motorista queda atrapado en cemento fresco en la zona 1

Un motorista quedó atrapado en cemento fresco durante la madrugada de este miércoles 20 de mayo de 2026, en la 9a. avenida y 10a. calle de la zona 1 capitalina, luego de ingresar a un área donde se realizaban trabajos de reparación por parte de la Municipalidad de Guatemala.
El incidente ocurrió cuando el conductor aparentemente no observó la señalización colocada en el sector y avanzó sobre la obra que se encontraba en proceso. Como consecuencia, la motocicleta quedó parcialmente hundida en el cemento recién colocado.
En una imagen compartida en redes sociales por Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), se observa que el cemento alcanzaba al conductor arriba de los tobillos y cubría casi la mitad de las llantas de la motocicleta.
Según información proporcionada por Montejo, el motorista aparentemente conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas. Debido a ello, no solo ingresó al área restringida, sino que además dañó parte de la obra que estaba próxima a finalizar.
El funcionario municipal indicó que el involucrado también discutió con vecinos y autoridades municipales que acudieron al lugar para atender la situación.
Todavía alegando, cuando no respetó la señalización, con el riesgo de cometer alguna imprudencia grave por conducir bajo los efectos del alcohol. Policía Nacional Civil fue coordinada", expresó Montejo en sus redes sociales.
Multa por conducir en estado de ebriedad
Las autoridades recordaron que conducir en estado de ebriedad representa un grave peligro para peatones y automovilistas, además de constituir una falta sancionada por la ley. Las multas por este tipo de infracciones pueden oscilar entre Q5 mil y Q25 mil, dependiendo de la gravedad del caso y de los daños ocasionados.
Asimismo, hicieron un llamado a los conductores a respetar la señalización vial y las áreas en reparación, especialmente durante horas de la madrugada, cuando la visibilidad puede ser reducida y aumenta el riesgo de accidentes.