Video capta violento asalto contra peatón en la zona 1

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un peatón fue brutalmente asaltado por varios delincuentes en la 8ª avenida y 3ª calle de la zona 1 capitalina. El hecho ocurrió durante la noche del pasado 18 de mayo de 2026 y quedó registrado por cámaras de videovigilancia del sector.
En las imágenes se observa a la víctima caminando tranquilamente por la vía pública, cuando repentinamente un hombre se le acerca por detrás y lo toma del cuello, aparentemente intentando asfixiarlo. Segundos después, el agresor lo derriba violentamente sobre la cinta asfáltica.
Mientras el hombre permanece en el suelo, otros dos sujetos llegan rápidamente al lugar para participar en el robo. El video muestra que la víctima prácticamente no opone resistencia mientras los delincuentes revisan sus bolsillos y le despojan de sus pertenencias antes de huir del sector.
La grabación comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios manifestaron preocupación por los constantes hechos de violencia y delincuencia registrados en el Centro Histórico de la capital.
Confirman la captura de los asaltantes
Horas después del asalto, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de los tres presuntos responsables gracias a una denuncia ciudadana y a la pronta reacción de agentes de la comisaría 11.
Los detenidos fueron identificados como Néstor "N", de 35 años; Carlos "N", de 33; y Luis "N", de 32 años, quienes fueron interceptados en la misma área donde ocurrió el atraco.
Según el reporte policial, los sospechosos habrían despojado de sus pertenencias a un hombre en dicho sector, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo y colaborar con información que permita agilizar la captura de responsables.