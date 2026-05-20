 Hombre muere en incidente armado en parada de buses de Chimaltenango
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Hombre muere en incidente armado en parada de buses de Chimaltenango

El hecho ocurrió en un sector del municipio de Zaragoza.

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Incidente armado en parada de buses de Zaragoza, Chimaltenango., Bomberos Municipales Departamentales
Incidente armado en parada de buses de Zaragoza, Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

En la parada de buses ubicada en la zona 2 del municipio de Zaragoza, Chimaltenango, se registró un incidente armado que dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, elementos de la institución acudieron al lugar tras ser alertados sobre la emergencia. Al realizar la evaluación correspondiente, localizaron a una persona de género masculino sin signos vitales.

Los socorristas procedieron a notificar a las autoridades competentes para las diligencias de ley e investigación del hecho. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las causas que originaron el ataque armado.

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