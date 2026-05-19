 Congreso conocerá la Ley Antilavado en junio
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Congreso conocerá la Ley Antilavado en junio

La Comisión Permanente del Congreso, convocó a la celebración de la Sesión Solemne con motivo de conmemorar el 41 aniversario de la promulgación de la Constitución Política.

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El Congreso eligió a los magistrados del TSE., Foto Omar Solís
El Congreso eligió a los magistrados del TSE. / FOTO: Foto Omar Solís

La Comisión Permanente del Congreso, convocó este martes 19 de mayo a la celebración de la Sesión Solemne a llevarse a cabo el próximo martes 2 de junio, a partir de las 12 horas, con motivo de conmemorar el 41 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, posteriormente los diputados entrarían en la discusión de la iniciativa 6593, ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.

La Sesión Solemne se realizará para conmemorar el 41 aniversario de la actual Constitución, producto de un proceso legislativo constituyente realizado por dicha Asamblea, electa directa y popularmente con ese objetivo y para suplir la ausencia de ésta, a raíz del golpe de Estado producido en el país en marzo de 1982.

Sesión extraordinaria 

Para dar continuidad a la agenda legislativa, el Presidente de Comisión Permanente, Luis Contreras, también convocó de manera oficial a la Primera Sesión Extraordinaria del Período 2026-2027, a celebrarse el martes 2 de junio a las 14 horas, en la que se proponen varios temas, entre estas la discusión de la iniciativa 6593, ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, una nueva ley "antilavado", que se encuentra pendientes de su discusión y aprobación por artículos y redacción final.

Además, en el Orden del Día se propone avanzar y dar trámite a la iniciativa 6774, de reformas al Decreto 70-94 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos; y la 6773, que busca la aprobación de disposiciones presupuestarias para el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la preparación del evento electoral 2027.

Además, la iniciativa 6771, que impulsa una ley del sistema nacional de ciberseguridad y sanción de ciberdelitos y la 6770, que contiene reformas al artículo 7, numeral 3, literal b) del Decreto 27-92 del Congreso de la República, para que sean conocidas por el pleno y realizar el trámite correspondiente a las Comisiones de Trabajo para su análisis y dictamen respectivo. 

También se incluyó el proyecto de acuerdo que convoca a integrar la Comisión de Postulación que deberá presentar al Congreso de la República una nómina de seis candidatos para la elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), en cumplimiento de los plazos constitucionales y legales. 

Asimismo, se programó la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría para completar el período constitucional 2024-2029.

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