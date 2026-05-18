Brindan actualización del remozamiento del Estadio Nacional

La remodelación del Estadio Nacional Estadio Doroteo Guamuch Flores continúa avanzando en su fase administrativa y técnica, luego de varios meses marcados por retrasos e incertidumbre. El presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Francisco Ardón, confirmó que ya concluyó la etapa de diagnóstico sobre la recepción del estado actual del recinto deportivo. Actualmente, las autoridades trabajan en la preparación de un estudio de mercado que permitirá identificar proveedores nacionales e internacionales y, posteriormente, elaborar las bases para el proceso de licitación del proyecto.
El pasado 17 de marzo se anunció oficialmente la reactivación de los trabajos de remozamiento del estadio, como parte de un convenio de cooperación entre la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este acuerdo tiene como propósito modernizar la infraestructura deportiva del país bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. La intención es que el principal escenario deportivo de Guatemala cumpla nuevamente con estándares internacionales y pueda albergar competencias de alto nivel.
¿Cuándo estará finalizado el Estadio Nacional?
Entre las principales intervenciones contempladas en el proyecto destaca la rehabilitación integral de la pista de atletismo, la cual será adaptada a parámetros técnicos internacionales. Asimismo, se prevé la modernización del terreno de juego mediante la instalación de gramilla híbrida y un sistema de riego tecnificado. Estas mejoras buscan optimizar las condiciones tanto para los atletas como para los equipos de fútbol que utilicen el recinto, elevando la calidad de las instalaciones deportivas en el país.
El plan de renovación también incluye la sustitución e instalación de nuevas butacas en las graderías, así como la actualización completa del sistema de iluminación con tecnología LED de categoría internacional. Esto implicará la adecuación de postes y luminarias para cumplir con las exigencias de competiciones oficiales. Además, el proyecto contempla la adquisición de maquinaria especializada para el mantenimiento del césped, junto con medidas orientadas a fortalecer la seguridad ocupacional, la señalización interna y la gestión ambiental dentro del estadio.
De acuerdo con el cronograma establecido, las obras comenzarían durante el segundo trimestre de 2026 y finalizarían a finales de 2027. Sin embargo, hasta la fecha no se han registrado cambios visibles en la infraestructura del recinto ubicado en la zona 5 capitalina. Cabe recordar que el proyecto original sufrió importantes atrasos tras la rescisión del contrato con la empresa Constructora y Distribuidora Bremar, responsable inicial de la obra, debido a incumplimientos contractuales y a un avance físico cercano al 30%. A pesar de ese antecedente, las autoridades deportivas esperan que esta nueva etapa permita finalmente concretar la transformación integral del histórico estadio guatemalteco.
*Vía: Dayana Rashon